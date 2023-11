Die Bilder zeigen ein fast neuwertiges Wohnmobil. Das Interieur ist schick. Und mancher träumt schon von der Fahrt ans Meers in diesem tollen Vehikel. Das Beste daran: Es wird auch noch verschenkt! Ein Ehepaar möchte damit angeblich eine bedürftige Familie glücklich machen. Da die beiden Europa verlassen hätten und nun keine Verwendung mehr für das Fahrzeug hätten.

Zu schön, um wahr zu sein? Allerdings!

Gleich mehrmals innerhalb weniger Minuten wird diese Nachricht in der Facebook-Gruppe „Allensbach“, die mehr als 3000 Mitglieder zählt, am Donnerstagabend, 2. November, von einem neu erstellten Account ohne Profilbild veröffentlicht. Das Paar versichert, es wolle nur Gutes tun – oder wie es im Text auf Facebook heißt: „Geben ohne Gegenleistung ist ein Segen.“

Und die beiden wollen angeblich viel geben: Beim gezeigten Wohnmobil handelt es sich nämlich um das Modell Hymer B-Klasse ML T 780, dessen Neupreis bei mehr als 160.000 Euro liegt. Doch leider platzt der Traum, wenn das vermeintlich großzügige Angebot genauer unter die Lupe genommen wird.

Ein Ehepaar möchte sein Wohnmobil verschenken. Alles, was dafür getan werden muss? Eine E-Mail schreiben! Doch wer glaubt, hier wirklich das Fahrzeug zu bekommen, irrt gewaltig und verliert schlimmstenfalls viel Geld. | Bild: Screenshot Facebook

Der nun in Allensbach veröffentlichte Text wurde bereits mehrfach in sozialen Netzwerken mit unterschiedlichen Accounts verbreitet. Das berichten auch die Faktenchecker der dpa Ende September: „Der Beschreibungstext ist dabei immer der gleiche, nur die E-Mail-Adresse ändert sich, bei der sich die Nutzer melden sollen. Das ist bereits ein erster deutlicher Hinweis, dass mit dem Angebot etwas nicht stimmt.“

Ein zweiter Hinweis ergibt sich durch die Google-Rückwärtssuche der auf Facebook angehängten Bilder: Hier zeigt sich, dass diese Fotos dreist von Internetseiten der Anbieter des Luxus-Wohnmobils geklaut sein müssen, denn dort wurden die Aufnahmen veröffentlicht. Der Verfasser des Facebook-Postings stand also selbst nicht hinter der Kamera.

Masche wurde schon vielerorts versucht

Deutschlandweit häufen sich die Berichte über die Betrugsversuche via Facebook – auch die „Augsburger Allgemeine“ und die „Allgäuer Zeitung“ schreiben über Fälle im bayrisch-schwäbischen Raum. Die „Aargauer Zeitung“ verfasste in diesem Jahr einen Artikel über den Wohnmobil-Schwindel in der benachbarten Schweiz.

Nun wurde auch versucht, die Menschen am Bodensee übers Ohr zu hauen. Haben sich bereits Allensbacher aufgrund dieser Masche an die Polizei gewandt? Eine Nachfrage bei der Pressestelle des Konstanzer Präsidiums am Freitag, 3. November, ergibt: Bis zur Mittagszeit lagen der Behörde keine Anzeigen aus Allensbach zu diesem Sachverhalt vor. Aus diesem Grund war dieser mögliche Facebook-Betrug den Beamten auch noch nicht bekannt.

Auch mit Wohnungsinseraten wird abgezockt Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren betrügerische Wohnungsinserate, denen auch schon Menschen in der Region aufgesessen sind. Die Kriminellen machen den Nutzern von Immobilienportalen ein Angebot, das zu gut ist, um wahr zu sein – doch gerade in einer Stadt mit Wohnungsnot – wie Konstanz – ist die Versuchung, darauf einzugehen, groß. Erst im August war ein 28-Jähriger auf eine solche Miet-Offerte hereingefallen . Er überwies eine Kaution von 1000 Euro und die erste Monatsmiete an eine angeblich in Spanien sitzende Eigentümerin und bekam niemals den versprochenen Wohnungsschlüssel geschickt.

Doch auch die Polizei schätzt, dass Kriminelle hinter dem in der Gruppe veröffentlichten Beitrag stecken. Pressesprecherin Nicole Minge schreibt dazu: „Wir gehen bei diesem ‚Geschenk‘ von einem unseriösem Lockangebot beziehungsweise von einem auf einen möglichen Betrug hinauslaufenden Posting aus. Wir raten zur grundsätzlichen Vorsicht bei derartigen Angeboten.“

Nach Einschätzung der Beamten könnte es sich um das Ausspähen von persönlichen Daten für Straftaten oder zur kommerziellen Nutzung handeln. Deshalb warnt die Pressesprecherin: „Personen sollten keine Verpflichtungen eingehen und keine persönlichen Daten preisgeben, ohne vorher die Seriosität des Anbieters geprüft zu haben.“

Betrügern aufgesessen? Sofort zur Polizei!

Wie sollten Personen vorgehen, die Kontakt zu den vermeintlichen Wohltätern aufgenommen haben? Dazu heißt es vonseiten der Polizei: „Sollten Sie auf die Masche bereits hereingefallen sein, dann zeigen Sie dies bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle an.“

Die betrügerischen Beiträge in der Allensbacher Facebook-Gruppe, die mehrere Reaktionen – darunter sogenannte „Likes„ oder Herzchen – für die vermeintlich tolle Aktion bekommen hatten, wurden bereits in der Nacht zum Freitag entfernt. Ein Social-Media-Nutzer hatte über die Kommentarfunktion auch seine Mitbürger gewarnt, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handelt.