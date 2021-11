Allensbach vor 46 Minuten

„Wir haben eine pandemische Ausnahmesituation“: Allensbacher Verwaltung reagiert auf stetig steigende Infektionszahlen

Die Gemeinde Allensbach ergreift neben der gerade erst eingetreten Corona-Warnstufe im Land weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen in der Kommune. Diese sind bis zuletzt immer weiter gestiegen, nun will die Verwaltung mit kostenlosen Tests und einer Umstellung der Strategie an Betreuungseinrichtungen und an der Grundschule Allensbach gegensteuern.