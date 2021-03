Wegen der Corona-Pandemie ist auch in den Gemeinden Allensbach und Reichenau der Anteil der Briefwähler bei der Landtagswahl sehr hoch. In Allensbach seien es dieser Tage bereits circa 45 Prozent der rund 5600 Wahlberechtigten, erklärt die für die Wahl zuständige Leiterin der Ordnungsamts Monika Riester – und damit bereits doppelt so viele wie bei der Landtagswahl 2016.

Und sie rechne damit, dass es bis zum Sonntag noch einige mehr werden. Dazu rufe die Verwaltung sogar auf. Deshalb habe man erstmals drei Briefwahlbezirke gebildet, sonst gebe es nur einen oder bei Kommunalwahlen maximal zwei.

Zahl der Briefwähler deutlich gestiegen

In der Gemeinde Reichenau waren es zuletzt knapp 40 Prozent der rund 3900 Wahlberechtigten, die Briefwahl machen möchten, erklärt Hauptamtsleiter Mario Streib. Dies seien schon mehr als doppelt so viele wie 2016. Und auch er rechnet noch mit einer weiteren Zunahme. Deshalb habe auch die Reichenauer Verwaltung erstmals zwei statt nur einen Briefwahlbezirk gebildet. „Diese Entscheidung war richtig“, folgert Streib, der damit eine ausreichende Kapazität bei der Auszählung der Briefwählerstimmen gegeben sieht.

Weil aber trotzdem zu erwarten ist, dass viele Bürger direkt in einem der Wahllokale ihre Stimme abgeben wollen, haben Streib und der Allensbacher Hauptamtsleiter Stefan Weiss eigens Hygienekonzepte erstellt auf der Grundlage der bestehenden Verordnungen und Regeln.

So viele Wahllokale gibt es in den beiden Gemeinden In den Gemeinden Allensbach und Reichenau gibt es bei der Landtagswahl am Sonntag, 14. März, die übliche Anzahl an Wahllokalen an den gewohnten Orten – auch wenn aufgrund der vielen Briefwähler weniger Bürger dort ihre Kreuzchen auf den Stimmzetteln machen dürften. Die Wahllokale haben wie überall von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich doch noch zur Briefwahl entscheidet, kann dies aber nach wie vor in den Rathäusern beantragen. Unter besonderen und unvorhersehbaren Umständen ist dies sogar noch am Wahltag möglich.

Hygienekonzepte sollen alle Beteiligten schützen

„Dies dient dem Schutz aller Beteiligten“, betont Weiss ebenso wie Streib – sowohl dem der Wähler als auch dem der Wahlhelfer. Außer den allgemein bekannten Regeln und Empfehlungen zum Schutz vor einer Infektion habe es dafür aber weder vom Land noch vom Gemeindetag eine Vorlage gegeben, wie so ein Konzept aussehen könnte, berichtet Streib. Er sagt: „Da gab es leider nichts. Ich hätte eigentlich eine Handreichung vom Land erwartet.“

Obwohl es keine solche Vorlage gab, gleichen sich die Konzepte. Und dazu gehört, dass beide Gemeinden den in den Wahllokalen Helfenden Schnelltests anbieten, die diese am Samstag oder Sonntagmorgen durchführen können, berichten Streib und Riester. „Wir wollen so das Risiko einer Ansteckung minimieren“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin.

Im Wahllokal gilt (meist) Maskenpflicht

Dieses Angebot werde von den Wahlhelfern auch gut angenommen, berichten sie und Streib. Falls es dabei positive Testergebnisse geben sollte, so habe man in beiden Gemeinden einen Pool von Ersatzleuten, die kurzfristig einspringen könnten.

Was den Wahlvorgang betrifft, so fordern beide Gemeinden die Wählenden auf, sich ihrer Verantwortung für den Gesundheitsschutz bewusst zu sein. So stehen vor den Wahllokalen Desinfektionsmittel bereit. Und: „Grundsätzlich haben wir eine Maskenpflicht im Wahllokal“, betont Streib. Dies gilt natürlich auch für Allensbach – es sei denn, man kann ein Attest vorweisen, das von der Maskenpflicht befreit.

Im Reichenauer Konzept steht zudem ausdrücklich, dass medizinische Masken in den Wahllokalen bereit liegen, falls ein Wähler keine dabei hat. Dort heißt es, dass man keinem Bürger den Zutritt verweigern dürfe, weil dies ein Verstoß gegen das Wahlrecht wäre. Im Allensbacher Konzept steht dagegen ausdrücklich, dass für Wähler mit den typischen Krankheitssymptomen oder für solche, die in Quarantäne sein sollen, ein striktes Betretungsverbot bestehe.

Mario Streib, Hauptamtsleiter der Gemeinde Reichenau, zeigt Wahlbriefe zum Versand. | Bild: Zoch, Thomas

Die Bürger werden zudem in beiden Gemeinden aufgefordert, sich so kurz wie möglich im Wahllokal aufzuhalten. Für die Stimmabgabe bekomme jeder Wähler einen eigenen Kugelschreiber, den man danach mitnehmen solle. Die Wahlkabinen seien regelmäßig zu desinfizieren und die Räume in kürzeren Abständen zu lüften, heißt es weiter in den Konzepten.

Und natürlich sei stets ein Abstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten – auch zwischen den Wahlhelfern. Im Reichenauer Konzept steht hierzu, dass die Arbeitsbereiche der Wahlhelfer mit Spuckschutz-Scheiben ausgestattet seien.

Begrenzte Personenzahl

Hier werde es den Helfern frei gestellt, auch mal ihre Masken abzunehmen, wenn keine Wähler im Raum seien, so Streib. Wegen er hohen Zahl an Briefwählern könne es ja sein, dass auch mal längere Zeit gar keine Bürger ins Wahllokal kommen, begründet er diese Entscheidung. Durch den Schnelltest vorneweg sollte zudem eigentlich keine Infektionsgefahr zwischen den Helfern bestehen.

Im Allensbacher Konzept heißt es weiter, dass alle Wahllokale getrennte Ein- und Ausgänge haben – außer das Rathaus, weil es dort nicht möglich sei. Daher sei hier die Zahl der Personen begrenzt, die sich gleichzeitig im Haus aufhalten dürfen, und es gebe möglichst getrennte Laufwege.

Das Ordnungsdienst kontrolliert die Einhaltung der Abstandsregeln

Der Ordnungsdienst sei den ganzen Tag unterwegs, um die Einhaltung der Regeln zum Beispiel bei Warteschlangen vor dem Wahllokal zu kontrollieren – ebenso auf der Reichenau. Im dortigen Konzept steht dagegen nichts von getrennten Ein- und Ausgängen, aber dass in einem Wahllokal maximal zwei Wähler gleichzeitig sein dürfen. Und falls mehrere Bürger vor einem Wahllokale warten müssen, gebe es dort Abstands-Markierungen am Boden.

In beiden Gemeinden lag die Wahlbeteiligung 2016 bei circa 75 Prozent. Aufgrund der vielen Briefwähler gehen sowohl Riester als auch Streib davon aus, dass auch diesmal viele Bürger ihre Stimme abgeben werden. Wobei Streib anmerkt: „Ich habe den Eindruck, dass viele Wähler unentschlossen sind.“ Und da könne es sein, dass mancher auf sein Wahlrecht verzichte. Dennoch sagt Streib: „Es wäre schön, wenn wir eine relativ hohe Wahlbeteiligung hätten.“