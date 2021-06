Allensbach vor 2 Stunden

Was wächst denn da in Allensbach? An öffentlichen Orten sprießen Hanfpflanzen zwischen Blümchen

Einige Cannabis-Gewächse sind in öffentlichen Beeten in Allensbach gewachsen. Zuerst wurden sie an der Lände entdeckt, kurz darauf tauchte auch ein Pflänzchen auf dem Rathausplatz auf. Das Ortsbauamt vermutet, dass jemand den Hanf dort gesät hat.