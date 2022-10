Was genau hat sich an der Kreuzung zwischen dem Auto- und dem Radfahrer zugetragen? Um diese Frage zu klären, sucht die Polizei Zeugen zu einem Unfall, der sich am 25. Oktober gegen 17.20 Uhr am Rande des Gewerbegebiets Allensbach ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 87-Jähriger hinter dem Steuer eines Renaults von der Straße Zum Riesenberg auf die Kaltbrunner Straße, also die Hauptstraße, abbiegen. Dabei stieß er mit dem auf der Kaltbrunner Straße fahrenden 83 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

An den Fahrzeugen entstand Schaden von zusammengerechnet rund 2000 Euro. Zeugen können sich an das Polizeirevier Konstanz wenden.Die Telefonnummer lautet (07531) 995-2222.