Erst kommt es zur Nötigung im Straßenverkehr, dann zur Körperverletzung mitten auf der B33: Am Samstag, 24. Juni, ist ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 14 Uhr ausgerastet. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Demnach fuhr ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem BMW die B33 von Konstanz in Richtung Allensbach. Auf Höhe der Einmündung der L220 in die B33 (dortige Stoppstelle) überholte plötzlich ein hinter ihm fahrender, bislang unbekannter Mann den 28-Jährigen und bremste diesen Höhe auf Hegne bis zum Stillstand aus.

Der Unbekannte stieg aus seinem Auto und trat an das Fahrzeug des 28-Jährigen heran. Er drückte mit Gewalt das elektronische Fahrzeugfenster nach unten und schlug ihm drei Mal mit der Faust ins Gesicht. Danach steig er wieder in sein Auto, einen blauen Peugeot mit Sankt Galler Zulassung (SG-Kennzeichen), und fuhr auf der B33 in Richtung Allensbach davon.

BMW-Fahrer sei zuvor verkehrswidrig gefahren

Laut Angaben eines weiteren, unbeteiligten Zeugen fiel der 28-Jährige, der ins Gesicht geschlagen wurde, bereits selbst auf der B33 kurz nach dem Ortsausgang Konstanz durch verkehrswidrige Fahrweise auf.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des BMW-Fahrers oder zum unbekannten Fahrer des blauen Peugeot mit Sankt Galler Kennzeichen sowie der Körperverletzung im Bereich Hegne machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.