Auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach-Ost und Hegne ist der Fahrer eines BMW 5er-Reihe am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilte. Dabei prallte der in Richtung Konstanz fahrende BMW in einen korrekt entgegenkommenden Renault.

Bei dem Unfall seien vier Personen verletzt worden. Eine davon schwer, sie musste ins Krankenhaus nach Singen gebracht werden, erklärte die Polizei. Die anderen, leicht verletzten Personen wurden ins Klinikum Konstanz gebracht. Infolge des Unfalls musste der Abschnitt an der Unfallstelle bis kurz nach 18 Uhr vollgesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Die Unfallursache werde derzeit ermittelt, so die Polizei weiter.