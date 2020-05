Und dann war er weg! Kein Licht, kein Fernsehen, kein Wasserkocher funktionierte mehr am Mittwochvormittag ab genau 10.41 Uhr. Ein Stromausfall in großen Teilen Allensbachs. Tausende Haushalte waren vom Netz. Doch nicht lange: Schon gegen 11.29 Uhr brannte bei der Mehrheit der Betroffenen wieder das Licht, teilte die Betreiberin der Stromnetze, die Netze BW GmbH mit. Um 11.45 Uhr, so Sprecher Ulrich Stark, seien dann alle wieder am Netz gewesen.

Das war der Hintergrund

Wie Ulrich Stark mitteilte, sei bei Tiefbauarbeiten im Norden von Allensbach ein 20.000 Volt-Kabel der Netze BW beschädigt worden. Nach Schaltmaßnahmen der Bereitschaft in Abstimmung mit den Zentralen Leitstelle in Ravensburg seien nach und nach alle Haushalte wieder an den Strom angeschlossen worden. „Die Schadensstelle soll noch heute freigelegt und im Laufe des Donnerstags repariert werden“, so Ulrich Stark.

Offene Ringe stellen Versorgung sicher

Das 20.000 Volt-Mittelspannungsnetz der Netze BW ist in Form offener Ringe aufgebaut. Das führt dazu, wie Ulrich Stark erklärt, dass der beschädigte Abschnitt bei Störungen herausgeschaltet werden könne. „Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können die meisten der betroffenen Ortsnetzstationen sozusagen von der anderen Seite versorgt werden, noch bevor eine möglicherweise nötige Reparatur beginnt“, erklärt der Sprecher der Netze BW. Die sollte dann möglichst rasch erfolgen, damit der Vorteil dieser Ringstruktur erhalten bleibe.