Ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach ereignet hat. Wie die Polizei in einer Pressenotiz schreibt, habe der Fahrer eines Seat gegen 6.30 Uhr an der Anschlussstelle auf die B33 auffahren wollen.

Dabei habe der 35-Jährige jedoch ein Stop-Schild an der Anschlussstelle Allensbach-Ost missachtet und sei mit dem Anhänger eines von links kommenden Ford kollidiert. Dessen Fahrer war auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. Trotz des hohen Sachschaden blieben beide Fahrer glücklicherweise unverletzt.