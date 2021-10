Allensbach vor 3 Stunden

Spirituelle Impulse: Das Kloster Hegne lädt zum Pilgern auf dem Ulrikaweg ein

Am Samstag, 9. Oktober, bietet das Kloster drei begleitete Wanderungen an. Anmeldungen für die einzelnen Etappen sind bis zum 6. Oktober möglich. Das Kloster beteiligt sich damit an den Klostererlebnistagen Bodensee, die vom 7. bis 10. Oktober stattfinden.