Bei einem medizinischen Notfall am Herzen zählt jede Sekunde. Daher ist schnelle Erste Hilfe wichtig. Die Gemeinde Allensbach hat nun unter dem Motto „Herzsicheres Allensbach“ neun weitere Defibrillatoren angeschafft (Automatisierte Externe Defibrillatoren, kurz AED).

Die Geräte, die Leben retten können, seien auf Initiative und über die Björn-Steiger-Stiftung besorgt worden, sagte Bürgermeister Stefan Friedrich vor der ersten Schulung von Bürgern. Die Kosten in Höhe von 20.250 Euro habe die Bürgerstiftung übernommen, erklärten Friedrich und Sparkassen-Vorstand Alexander Bertram, die beide der Stiftung vorstehen. „Da waren sich alle im Kuratorium einig“, betonte Friedrich.

Wo die Geräte sind Wo die neun neuen Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) sind, ist auf der obigen Grafik abgebildet. Bisher gab es nur einen AED in Allensbach und einen in Kaltbrunn. Nur der in der Sparkasse im SB-Bereich war und ist rund um die Uhr zugänglich. Daniel Hägele von der Verwaltung erklärt, dass der AED beim Kulturbüro nach der Sanierung des Bahnhofsgebäudes ebenfalls immer erreichbar sein solle. Die Gemeinde plane weitere kostenlose Schulungen etwa jedes halbe Jahr, die nächste am 7. September. Je nach Bedarf könne man aber auch noch zusätzliche Schulungen organisieren. (toz)

Die Geräte seien leicht zu bedienen, weil sie mittels Abbildungen und Sprachanleitung durch die Wiederbelebungsmaßnahme führen. Wichtig sei, dass die Geräte rund um die Uhr zugänglich seien und es in allen Ortsteilen welche gebe. „So hat jeder die Chance, egal, wo er wohnt“, meinte Friedrich und appellierte: „Wir sind in Vorleistung gegangen. Ab jetzt liegt‘s an den Bürgern.“

Er forderte die Teilnehmer der Schulung auf, Werbung für die gute Sache zu machen – und fügte an: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie das, was Sie lernen, nie brauchen“. 24 Frauen und Männer waren zur Schulung in der Bodanrückhalle gekommen. Das sei ein super Zuspruch, meinte Bertram. Die Schulung führten Harald Härle und Nico Küchler vom Malteser Hilfsdienst Konstanz durch.

„Das ist vorbildlich für eine Gemeinde wie Allensbach“, meinte Härle zur Zahl und Nutzbarkeit der AED. Er erklärte, dass Leute oft Angst hätten, etwas falsch zu machen. „Das einzige, was falsch ist, ist, nichts zu tun. Wenn ich nichts mache, hat der Patient keine Chance.“

Dies gilt für den Notfall:

Wenn man eine bewusstlose Person findet, sollte man sofort die Notrufnummer 112 wählen. Wenn man allein ist, sollte man laut um Hilfe rufen, damit andere aufmerksam werden und dies übernehmen sowie einen AED besorgen, so Küchler. Man solle die leblose Person laut ansprechen und prüfen, ob sie noch atmet. Falls dies der Fall ist, solle man sie in Seitenlage bringen. Falls der Patient nicht mehr atmet, solle man umgehend mit der Herzdruckmassage beginnen und diese durchführen, bis der AED oder der Rettungsdienst vor Ort sind. Herzdruckmassage: Der Oberkörper der leblosen Person muss freigemacht werden, so Küchler. Dann müsse man den einen Handballen auf das untere Drittel des Brustbeins legen, die andere Hand darüber, und dann mit durchgestreckten Armen oft und fest auf den Brustkorb drücken, circa zwei Mal pro Sekunde und bis zu fünf, sechs Zentimeter tief. Weil das anstrengend sei, solle man nah neben der Person knien und sich über sie beugen, um das eigene Gewicht zu nutzen.

Ausbilder Nico Küchler zeigt hier, wie eine Herzdruckmassage geht. Auf das untere Drittel des Brustbeins muss der eine Handballen, die andere Hand darüber und dann fest drücken. | Bild: Zoch, Thomas

Härle fügt an, zur Taktung, wie oft und schnell man drücken sollte, gebe es zum Beispiel auch Songs, die dasselbe Tempo haben und die man dabei summen könne – etwa „Atemlos“ von Helene Fischer oder „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees. Und Härle betont: „Wichtig ist eine harte Unterlage“.

Einsatz des Defibrillators: Den AED kann man per Knopfdruck starten. Das Gerät gibt dann Anweisungen. Man muss daraus Elektroden-Pads entnehmen und diese auf den möglichst unbehaarten, trockenen Oberkörper kleben: einen rechts oben unterhalb des Schlüsselbeins, einen unten links. Dann analysiert das Gerät den Herzrhythmus und ob ein Kammerflimmern vorliegt. Das Gerät sagt dann, ob Elektroschocks oder weitere Herzdruckmassage nötig sind. Die Schocks werden durch Druck auf den roten, herzförmigen Knopf mit Blitzsymbol ausgelöst.

Wenn die Elektroden-Pads auf diese Art auf den Brustkorb geklebt worden sind, analysiert der Defibrillator den Herzrhythmus und teilt einem mit, wenn Stromstöße nötig sind. Dann muss man am Gerät den roten, herzförmigen Knopf drücken, so wie hier Alexander Bertram, Vorstand der Sparkasse Reichenau und der Bürgerstiftung Allensbach. | Bild: Zoch, Thomas

Während der Messung und der Schocks soll der Patient nicht berührt werden. Nach den Schocks muss die Druckmassage fortgesetzt werden. Der AED gibt den Takt vor. Das Gerät checkt zudem alle zwei Minuten den Herzrhythmus. Wenn mehrere Helfer vor Ort sind, sollten diese sich bei der Massage abwechseln.

Reaktionen: Teilnehmer Egon Weltin meinte nach der Schulung: „Ich könnte es schon. Es ist nicht schwierig. Aber es ist gut, das einfach wieder mal zu sehen, um Sicherheit zu kriegen.“ Denn im Ernstfall sei natürlich Nervosität im Spiel.

Egon Weltin | Bild: Zoch, Thomas

Eva Bartha sagte: „Ich bin froh, dass ich dabei war“. Sie habe kürzlich den AED in der Sparkasse gesehen und gedacht, dass sie ja gar nicht wisse, was sie machen müsse. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs sei schon eine Weile her. „Die Auffrischung der Herzdruckmassage ist sinnvoll. So eine gewisse Sicherheit und weniger Hemmschwelle sind gut.“