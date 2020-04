Die Gemeinde Allensbach hat im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) jüngst die nächste Tranche für die Ortsmitte zugesagt bekommen: 900.000 Euro stünden nun bereit für Maßnahmen, die man sich in diesem Jahr vorgenommen habe und die im Haushaltsplan vorgesehen seien, so Bürgermeister Stefan Friedrich. „Das ist eine schöne Bestätigung, es ist aber auch ein Auftrag und eine Verpflichtung“, meinte er zu den weiteren Fördermitteln.

Entwurf für Neugestaltung des Ufers liegt vor

Es gehe um die Sanierung und den Ausbau des alten Montessori-Kindergartens in der Höhrenbergstraße sowie die Sanierung des Bahnhofgebäudes und der Torkel unter dem Heimatmuseum. Außerdem könnten LSP-Mittel verwendet werden für den Ankauf des Hauses am Rathausplatz 7 und für die Planung der Sanierung des Hauses in der Steig 7, das die Gemeinde ebenfalls Ende vergangenen Jahres erworben hat.

Der alte Montessori-Kindergartens in Allensbach. | Bild: Thomas Zoch

Gefördert werde auch die Planung für eine Neugestaltung des Uferbereichs. In einem Wettbewerb haben vier Büros Entwürfe eingereicht, eine Jury habe einen bereits ausgewählt, so Friedrich. „Das liegt entscheidungsreif vor.“ In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wolle er darüber beraten lassen. Zudem werden weiterhin private Sanierungsmaßnahmen bezuschusst.

Einige Arbeiten per E-Mail vergeben

Der alte Kindergarten soll zum einen saniert und zudem so ausgebaut werden, dass er für zwei Gruppen nutzbar ist. Die Baugenehmigung hierfür hat die Gemeinde vom Landratsamt (LRA) erhalten, Einige Arbeiten hierfür hat der Rat im Umlaufverfahren per E-Mail an den jeweils günstigsten Bieter vergeben, weil die Sitzung im März ausgefallen war.

Die Elektroarbeiten macht eine Firma aus Allensbach für rund 81 500 Euro. Der Auftrag für Sanitärtechnik geht an einen Konstanzer Betrieb zum Preis von rund 69 500 Euro. Und eine andere Firma aus Konstanz macht die Lüftungstechnik für rund 26 000 Euro.

Bauantrag für Torkel-Sanierung eingereicht

Für die Sanierung der Torkel sei der Bauantrag beim LRA eingereicht, so Friedrich. Er gehe davon aus, dass die Arbeiten in diesem Jahr gemacht werden können. Bei dem Gebäude, in dem das Museum und die Bücherei sind, solle zudem an der Ostseite ein Aufzug angebaut werden, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.

Für die Sanierung des Bahnhofgebäudes habe die Gemeinde noch keinen Bauantrag eingereicht. Es liege aber ein Schadensgutachten vor, was an der Fassade und im Inneren alles erneuert werden sollte, so Bürgermeister Friedrich. Zusammenfassend meint Friedrich zu den Maßnahmen: „Die Arbeiten werden laufen, soweit wir Handwerker bekommen.“