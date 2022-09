Allensbach/Reichenau vor 47 Minuten

Reichenauer Gebäude werden nachts nicht mehr angestrahlt, in Allensbach bleibt es vorerst noch hell

Laut Bundesverordnung müssen ab 22 Uhr in allen Kommunen nicht zwingend benötigte Lichtquellen ausgeschaltet sein. Auf der Reichenau werden nun die Abende dunkler, während in Allensbach noch alle Lichter an sind. Warum?