Ein unaufmerksamer Moment und schon kommt es zum Zusammenstoß: Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz meldet, ist am Sonntagmittag, 2. Juli, ein Fahrradfahrer auf dem Bodensee-Radweg zwischen Allensbach und Markelfingen mit einer Joggerin zusammengestoßen.

Demnach fuhr der 19-jährige Radler gegen 14 Uhr von Allensbach in Richtung Markelfingen. Zu diesem Zeitpunkt lief eine Joggerin in die gleiche Richtung. Laut Polizeiangaben stieß der Radfahrer in einem kurzen unaufmerksamen Moment mit der 46-jährigen zusammen.

Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Joggerin vor Ort.