Wie Augenzeugen dem SÜDKURIER mitteilten, kam es am späten Montagabend in Allensbach zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Anwohner berichten, dass mehrere Jungen in der Hafnerstraße drei Mädchen bedroht und angegriffen hätten. Die Polizei bestätigt, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen ist, will aber keine weitere Auskunft über die genauen Umstände des Vorfalls geben.

Viele Menschen haben den Einsatz mitbekommen: Zwei Streifenwagen und ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn rasten zum Ort des Geschehens. Die Allensbacher Bürger fragen sich, was genau da los war. Laut Beobachtern hätten die Rettungskräfte vor Ort eine junge Frau versorgt. Sie sei mit einem Kühlpad behandelt worden.

Stimmt das? Nachfrage bei der Polizei. Die Pressestelle bestätigt am Telefon, dass es am Abend in der Allensbacher Hafnerstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen ist. Ihren Informationen zufolge seien sechs junge Menschen aufeinander losgegangen. Diese würden sich laut Angaben der Polizei untereinander kennen. Ein Teil der an der Schlägerei Beteiligten sei zudem noch minderjährig.

Es sei wohl zu keinen schweren Verletzungen durch die Auseinandersetzung gekommen. Was der Auslöser des gewaltsamen Übergriffs gewesen ist, bleibt derweil im Dunkeln. Ob weitere Informationen zu der Prügelei in der Hafnerstraße preisgegeben werden, war am Dienstagvormittag noch unklar.