Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Sonntag, 31. Juli, gegen 18 Uhr an einer Einmündung auf die Hafnerstraße/Kaltbrunner Straße in Allensbach gekommen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, bog eine 26-jährige Audi-Fahrerin aus der Nebenstraße Höhrenbergstraße/Steig nach links auf die Hauptstraße ab, um weiter Richtung B33 zu fahren. Dabei übersah sie offenbar den aus Richtung Kaltbrunn kommenden vorfahrtsberechtigen 59-jährigen Radfahrer.

Der Radler stürzte bei der folgenden Kollision und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Audi entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.