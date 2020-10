Es sieht immer so locker-lässig aus: ein Schwung, ein Schlag und der Ball saust in hohem Bogen zweihundert Meter weit. Die Spieler strahlen eine gewisse Gemütlichkeit aus. Das liegt wohl daran, dass mit Hektik nichts zu gewinnen ist.

„Auch normale Leute“

Die Rede ist vom Golfen. Eine Sportart, die lange als ausgesprochen elitär galt. Das mag früher so gewesen sein, sagt Peter Kieweg nachdrücklich. Der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit beim Golfclub Konstanz betont, dass damals im Verein eine Warteliste geführt wurde, was es heute so nicht mehr gibt.

1350 Euro im Jahr kostet eine Mitgliedschaft, die es dann gestattet, den eigenen Platz beliebig oft zu bespielen. „Die sind kein Schnäppchen. Ich finde das aber auch nicht wahnsinnig elitär. Ein Normalverdiener kann sich sowas leisten. Hier kommen auch normale Leute zusammen. Sie spielen, weil sie der Faszination des Sportes erliegen“, sagt Kieweg nachdrücklich.

„Golf macht süchtig“

Apropos erliegen. Die Geschichte, wie Peter Kieweg zum Golfsport kam, beschreibt sehr gut, wie es einen packen kann. „Ich bin beruflich zum Golf gekommen. Ich habe schon immer relativ viel Sport getrieben, habe Fußball gespielt und bin Skirennen gefahren“, erzählt er. Erlernt hat er den Beruf des Bäckers. Den hat er aber nicht lange ausgeübt. Mit „Learning by Doing“ habe er sich das Können in der Werbebranche erarbeitet.

1994 gründete er eine eigene Werbeagentur. „Ziemlich einer der ersten Kunden war ein großes Hotel-Golf-Resort. Ich habe einfach runtergetextet. Dann habe ich mir gesagt, jetzt würde ich gerne wissen, was dahinter steckt“, berichtet er. So sei er für eine Woche zum Ausprobieren hingefahren. „Als ich zurückkam, brachte ich eine komplette Ausrüstung mit. Mich hatte der Virus gepackt. Golf macht süchtig“, sagt er schmunzelnd.

Für Peter Kieweg gibt es viele Gründe, warum ihn und andere der Sport so fasziniert. „Ich bin draußen in der Natur, in Bewegung. Ich spiele in meinem eigenen Tempo. Die Abläufe der Bewegungen sind ziemlich komplex. Es braucht viel Präzision und Konzentration“, erläutert er. „Ein Golfspieler läuft auf der 18-Loch-Runde durchschnittlich 9,6 Kilometer in vier Stunden und verbraucht 1000 Kilokalorien“, benennt er einen positiven Nebeneffekt.

„Wütend Golfspielen geht nicht“

„Das ist ganz schön anstrengend. Ich bin dann immer ganz geschafft. Man muss bei der Sache sein. Es geht nicht, total gestresst zu sein. Es braucht Ruhe und Sorgfalt. Wütend Golfspielen geht nicht“, erklärt er. Golf ist für ihn ein fairer und kommunikativer Sport.

„Da spielen drei in einem Flight (einer Gruppe) zusammen und haben es gut miteinander. Es ist ein Sport ohne Gegner. Man spielt im Wesentlichen gegen sich selbst, gegen den eigenen Anspruch, den Ehrgeiz und das Unvermögen. Die Herausforderung hört nie auf. Keine Runde ist wie die andere“, betont Peter Kieweg. „Golf kann man bis ins hohe Alter spielen. Möglicherweise spielt der Opa besser als der Enkel“, ergänzt er.

„Wer‘s gerne macht, der versucht ein bis zweimal in der Woche hier rauszukommen. Für die Neun-Loch-Runde braucht es zwei Stunden. Oder sie gehen abends auf die Driving Range. Es ist auf jeden Fall ein schöner Ausklang aus dem Tag“, erläutert Peter Kieweg.

„Wir sind ein relativ alter Club, daher sind wir angewiesen auf Nachwuchs und frische Ideen“, erläutert der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit. „Wir haben eine sehr gute Jugendarbeit“, sagt er selbstbewusst. In der Tat verkünden etliche Auszeichnungen am Clubhaus von der erfolgreichen Jugendarbeit seit 2010.