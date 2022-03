Allensbach hat bald eine neue Standesbeamtin. Wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt, soll die offene Stelle ab dem 1. April an Sarah Riester gehen. Mit der Frau aus Radolfzell habe man eine erfahrene Standesbeamtin für die Allensbacher Verwaltung gewinnen können.

Sarah Riester. | Bild: Sarah Riester

Denn sie habe diese Tätigkeit mehr als zehn Jahre lang in einer anderen Gemeinde im Landkreis Konstanz ausgeübt. Weiter heißt es, Bürgermeister Stefan Friedrich freue sich, dass die Stelle im hochkomplexen Standesamtwesen mit Sarah Riester besetzt werden konnte.

Riester werde das Team des Standesamtes vorerst an zwei Tagen in der Woche unterstützen. Außerdem werde sie Eheschließungen durchführen. Wann genau die Sprechzeiten von Sarah Riester in Allensbach sein werden, stehe noch nicht fest.

Wer eine Anfrage an das Standesamt habe, solle sich, so die Mitteilung, weiterhin an gemeinde@allensbach.de wenden oder telefonisch an die Zentrale unter ( 07533) 80 10.

Sabrina Sawicki ist die neue Stellvertreterin beim Kinderhaus am Walzenberg

Auch beim Kinderhaus am Walzenberg hat es personelle Veränderungen gegeben. Dort gibt es laut Mitteilung mit Sabrina Sawicki aus Markelfingen seit dem 15. Februar eine neue stellvertretende Leitung. Die bisherige Stellvertreterin Xenia Zimmer habe die Funktion abgetreten.

Sabrina Sawicki. | Bild: Gemeinde Allensbach

Der Grund: Sie wolle sich nebenberuflich anderen Bereichen widmen können. Sie bleibe aber als Erzieherin in der Kita tätig. Die Stellvertreterstelle war mit dem Anbau der zwei Krippengruppen eingeführt worden. Aufgabe des Stellvertreters ist es, die Kita-Leitung zu unterstützen.

Diese Stelle habe sich seit der Einführung bewährt. Und Sabrina Sawicki übernimmt sie künftig. Laut Mitteilung sei sie bereits seit fünf Jahren als Erzieherin im Kinderhaus beschäftigt. Schon zuvor habe sie nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin am Marianum Hegne mehr als 15 Jahre als solche gearbeitet. Ergänzend mache Sawicki auch eine Zusatzausbildung als Fachwirtin für Organisation und Führung.

Sven Rothmund ist der Neue beim Bauhof

Der Bauhof der Gemeinde Allensbach hat seit 1. März auch einen neuen Mitarbeiter: Bürgermeister Stefan Friedrich, Frank Ruhland und Jürgen Böhler vom Ortsbauamt sowie Bauhof-Leiter Bernhard Kleiser und sein Team begrüßten Sven Rothmund.

Sven Rothmund. | Bild: Gemeinde

Dieser war laut Mitteilung zuvor über 25 Jahre als Zimmerer, davon 15 Jahre als Meister, tätig. Grund für seine Einstellung ist, dass der langjährige Bauhof-Mitarbeiter Alfred Renner im Frühjahr 2023 nach über 20 Jahren bei der Gemeinde in den Ruhestand gehen wird. Er hatte sich als Zimmermann vor allem im Gewerk Holzbau spezialisiert. Mit Rothmund steht nun ein qualifizierter Nachfolger für diesen Bereich bereit.

Weitere Änderungen: Ab dem 1. April soll es eine Familienbeauftragte sowie einen neuen Flüchtlingsbeauftragten geben. Beide wurden vom Gemeinderat gewählt. (pm/jem)