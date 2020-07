„Und täglich grüßt das Murmeltier„, heißt ein US-amerikanischer Erfolgsfilm. Und das gilt nun auch bald im Wild- und Freizeitpark Allensbach. Denn in den nächsten Tagen bekomme man vier Jungtiere von einem befreundeten Wildpark im Schwarzwald, erklärt Parkleiterin Martina Schleith. Das habe man noch nie gehabt auf dem Bodanrück.

Die Murmeltiere seien ein Jahr alt, schon selbstständig und kämen in ein ehemaliges Pfauengehege. Das mit dem täglichen Gruß gelte allerdings nur von Frühjahr bis Herbst. Denn Murmeltiere fressen sich in dieser Zeit Fettreserven an und halten dann vier bis fünf Monate Winterschlaf, so Schleith. Dazu buddeln sie sich Erdlöcher.

120 Stufen führen auf den Turm

Die putzigen Murmeltiere werden dann vielleicht wie mancher Besucher ihren Augen nicht trauen, wenn sie den neuen Rutschenturm sehen. Dieser sei bald fertig erstellt und werde in der ersten August-Woche in Betrieb genommen. „Das ist ein Bauwerk der besonderen Klasse und sicher wieder eine sehr große Attraktion“, meint Schleith: „Ich nenne den Turm Gigant.“

Denn dieser sei 27 Meter hoch und damit fast von überall im Park zu sehen. 120 Treppenstufen führen bis ganz hinauf. Auf eine Liftanlage habe man bewusst verzichtet. „Da geht schon beim Aufstieg das Abenteuer los“, meint Schleith. Sieben Etagen hat der Turm und er biete acht ganz unterschiedliche Rutschen. Unten gebe es eine harmlose Familienrutsche. Je weiter es nach oben geht, desto spektakulärer werde es.

Im fünften Stock gebe es eine Steilrutsche, wo sicher mancher Besucher zweimal schlucken müsse, bevor er sich darauf wagt: „Da rutscht man im freien Fall – und hat den ganzen Spielplatz vor Augen“, so Schleith. Das sei etwas für Achterbahn-Fans. Und von der obersten Etage geht es durch eine spiralförmige Röhre nach unten. „Man braucht starke Nerven und viel Mut, wenn man alle Rutschen nutzen will“, ist die Parkleiterin überzeugt, aber: „Es ist ein totaler Fahrspaß.“ Gerutscht werde übrigens auf Teppichen, denn die Rutschen seien aus Edelstahl, das könnte sonst etwas heiß werden.

„Rutschen sind immer in“

Auf die Idee sei sie gekommen, weil es einen sogar noch etwas größeren Rutschturm in dem Wildpark gebe, den ihre Familie in Sachsen betreibt, so Schleith. Dort sei die Resonanz extrem gut. In Baden-Württemberg gebe es bisher keinen so großen Rutschturm, meint die Parkleiterin. Und für den hiesigen Park sei es sicher eine der größten und kostspieligsten Attraktionen. Doch es sei auch eine, die immer interessant bleiben werde, ist Schleith überzeugt. Denn Rutschen seien immer in.

Das könne man auch an der bestehenden Riesenrutsche sehen. Der Rutschturm steht im Gehege neben den Steinböcken, oberhalb des Spielplatzes. Der neue Attraktions-Gigant ist aber ohnehin nicht zu übersehen. Normalerweise mache man solche Baumaßnahmen ja nicht während der Saison, erklärt Schleith. Aber man habe in diesem Fall den Corona-Lockdown für die nötigen Erdarbeiten genutzt.

Großes Schilf-Labyrinth am See

Wer es weniger spektakulär, sondern eher gemächlich mag, für den gebe es eine weitere neue Attraktion. Ins dichte Schilf beim See im Park habe man ein großes Labyrinth geschnitten, berichtet Schleith. Der Ein- und Ausgang sei nahe beim See und dem Schaugarten. Wie es sich für ein Labyrinth gehört, gebe es natürlich Sackgassen, da könne man sich schon verlaufen. Daher empfehle sie Eltern, dass sie ihre Kinder nicht allein ins Labyrinth gehen lassen sollten. Und festes Schuhwerk sollte man tragen.

Nicht nur wegen der Murmeltiere, die bald eintreffen, sei zudem der Tierbestand mit circa 250 auf dem Höchststand des Jahres. Zum einen habe man das weiße Hirschrudel jüngst um sechs weitere Tiere zur Blutauffrischung aufgestockt, so Schleith. Nach einer Eingewöhnungszeit dürften diese frei im Park laufen. Und es gebe wie immer um diese Jahreszeit etliche Jungtiere: bei den Wildschweinen, dem Steinwild sowie den Rot- und Damhirschen.

Nachwuchs habe es zudem bei den Sikahirschen gegeben. Deshalb sei deren im Winter eingeführtes begehbares Gehege zuletzt fünf Wochen geschlossen gewesen, jetzt aber wieder geöffnet. „Das wird sehr gut angenommen von den Besuchern“, berichtet Schleith. Die Sikas seien sehr zahm. „Sie freuen sich über jeden Besucher.“

Viele Gäste ignorieren Corona-Regeln

Sie selbst und ihr Team würden sich freuen, dass seit der Wiedereröffnung des Parks viele Besucher kommen, so Schleith. Der Verkauf von Jahreskarten und Gutscheinen laufe besser als sonst, weil vermutlich wirklich viele zu Hause Urlaub machen würden.

Allerdings gebe es auch eine Kehrseite. Viele hätten offenbar nur das mit den Lockerungen gehört und würden sich nicht mehr an die Abstandsregeln halten. Auch die in den Toiletten geltende Mundschutzpflicht werde missachtet. Viele würden sich so benehmen wie vor der Pandemie. „Aber das ist halt einfach noch nicht so“, betont Schleith. Und: „Es gibt auch Gäste, die sehr empfindlich sind und von uns als Betrieb fordern, dass wir da eingreifen.“ Da gebe es auch Konflikte zwischen den Gästen.

Appell an Eigenverantwortung der Gäste

Natürlich versuche manm durch Einbahnsysteme mit getrenntem Ein- und Ausgang etwa beim Kiosk oder Absperrungen bei der Riesenrutschbahn die Leute auf Abstand zu halten. Es gebe Hinweisschilder und Desinfektionsspender. Man empfehle, Mundschutz zu tragen und biete auch solchen zum Kauf an, so Schleith. Aber man könne nicht ständig jedes Spielgerät desinfizieren und viel Personal als Kontrolleure durch den Park laufen lassen. „Man kann nicht alles dem Betreiber überlassen“, meint Schleith. „Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Gäste.“