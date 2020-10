„Es ist ein Vorbildprojekt, wie bauen in der Zukunft gehen könnte“, ist Till Schaller überzeugt, der ein großes Dankeschön an alle Handwerker ausspricht. „Alle Firmen haben hervorragende Arbeit geleistet – auch während der Corona-Zeit“, stellt er fest. Mit Blick auf das vollendete Objekt, mit dem er sehr zufrieden ist, fügt Till Schaller an: „So etwas gelingt nur im Team.“

Die sind die wichtigsten inneren Werte des Neubaus, welche Till Schaller hervorhebt. Der Architekt legt aber ebenso viel Wert auf die äußere Gestaltung des Bürogebäudes Wert gelegt hat. Wichtig war ihm, den Gebäudekörper – das Grundstück liegt am Rande des Allensbacher Gewerbegebietes am Waldrand direkt neben Feldern – in die Landschaft einzubetten. Sparsame Kubatur und Holzfassade in Schiefergau sind die Markenzeichen der zurückhaltenden Bauweise. An dieser Stelle empfände Till Schaller ein Gebäude, das farblich herausknalle und sich wichtigmache, als unpassend.

„Mein Ziel war es, dass mittels der Photovoltaikanlage der Eigenstromverbrauch gedeckt werden kann“, stellt Till Schaller fest. Das ist ihm und seinem Team mehr als gelungen. Der gesamte Jahresenergiebedarf des Gebäudes, darunter für Heizung, Warmwasserbereitung, Bürotechnik und Beleuchtung, wird durch die Photovoltaik-Anlage nicht nur gedeckt; sie bringt sogar einen Überschuss. Deshalb gibt es in Kürze auf dem Betriebsgelände E-Ladestationen für die E-Flotte von „Aktive Lebensgestaltung mit Senioren“ und für E-Bikes, die ebenfalls durch den eigenerzeugten Strom gespeist werden. „Und es kommt noch ein Batteriespeicher“, kündigt Schaller an, um die Überschüsse, welche die Photovoltaikanlage generiere, zu speichern.

Größten Wert legten Architekt Till Schaller und Bauherr Tobias Volz auf Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht. Das fängt bereits bei den verwendeten Baustoffen für das Energieplus-Bürogebäude in Holzbau an. „Wir haben die mineralischen Baustoffe auf ein Minimum begrenzt“, so Schaller. Beton war für die Bodenplatte unerlässlich. „Wir haben versucht, Recycling-Beton zu bekommen, aber das war im Landkreis Konstanz leider nicht möglich“, bedauert Till Schaller, der ein klein wenig neidvoll Richtung Schweiz blickt, wo das Verbauen von Recycling-Baustoffen schon längst Usus ist. Trotzdem ist es dem Architekturbüro gelungen – mit Ausnahme der Flachgründung und der Perimeterdämmung – nur nachwachsende Rohstoffe für die Gebäudehülle zu verwenden.

Allensbach – Nachhaltige Pionierleistung manifestiert sich jetzt mit dem Neubau des Firmengebäudes von „Aktive Lebensgestaltung mit Senioren“ in der Von-Steinbeis-Straße 20 in Allensbach. „Es ist eines der ersten Gewerbegebäude, das eine Energieplus-Bilanz erreicht“, stellt Architekt Till Schaller vom Architekturbüro Schaller + Sternagel fest. Das bedeutet: Aufgrund der bis ins kleinste Detail durchdachten Bauplanung ist der Energieverbrauch im Gebäude deutlich reduziert, während die Photovoltaikanlage auf dem Dach sogar Überschuss produziert. Ein Mehrwert, den Bauherr Tobias Volz zu nutzen weiß. So realisiert er zusätzlich unter anderem E-Ladenstationen für seine E-Auto-Flotte sowie E-Bikes.

Allensbach – Seit einem Vierteljahrhundert besteht „Aktive Lebensgestaltung mit Senioren“ von Tobias Volz. Just zu diesem Firmenjubiläum konnte er mit vielen Gästen, darunter auch bekannte Persönlichkeiten, zugleich die Einweihung des neuen Betriebsgebäudes in der Von-Steinbeis-Straße 20 in Allensbach feiern. Der Neubau dient nicht nur als Büro für die mittlerweile 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern künftig auch als Tagestreff für die Klienten. Knapp zwei Millionen Euro hat Tobias Volz in den Neubau investiert und sich damit gleichzeitig zum Standort Allensbach bekannt. Mehr noch: Mit dem Energieplus-Gebäude setzt er darüber hinaus ein Zeichen in Zeiten, in denen Klimaschutz das aktuelle Top-Thema ist.

Nachhaltigkeit und die Verwendung heimischer, nachwachsender Materialien seien ihm wichtig gewesen, bekennt Bauherr Tobias Volz, der gleichsam mit diesem Projekt beweisen wollte, dass nachhaltiges, ökologisches Bauen realisierbar und finanzierbar ist. Die Pionierleistung hat das Architekturbüro Schaller + Sternagel Architekten mit dem Betriebsgebäude, das Schaller als „eines der ersten Gewerbegebäude überhaupt, das eine Energieplus-Bilanz“ erreiche, bezeichnet. Außer der Flachgründung und Perimeterdämmung seien „nur nachwachsende Rohstoffe“ verwendet worden. Allein durch die verwendeten Materialen würde eine CO2-Senke erzielt. Aufgrund der hochwertigen Dämmung in Zusammenspiel mit Erdwärmenutzung und der Photovoltaikanlage würden Energie-Überschüsse produziert.

Tobias Volz ist glücklich über das Energieplus-Gebäude in Holzbauweise. Aufgrund der Erweiterung der Photovoltaikanlage auf 30 Kilowatt Peak, „konnten wir sogar noch mehr realisieren“, so Volz, der die E-Ladestationen für den Fuhrpark als Beispiel nennt. Der Neubau wurde gerade eingeweiht, doch kommt Tobias Volz sofort auf weitere Projekte zu sprechen: „Im nächsten Quartal schaffen wir zehn weitere E-Autos an; dann haben wir knapp die Hälfte des Fuhrparks auf Elektro umgestellt.“