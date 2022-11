Die Narren in den Gemeinden Allensbach und Reichenau planen eine Fasnacht wie vor der Pandemie – zumindest fast. So wollen zum Beispiel die Allensbacher Alet den Schmotzigen Dunschtig etwas anders gestalten als früher, wie Präsident Ludwig Egenhofer sagt.

Die Reichenauer Grundel planen nur zwei statt drei Termine für ihre Bunten Abende, erklärt Fasnachtsbetriebsleiter Ralf Blum auf Anfrage. Es gebe im Elferrat die Unsicherheit, ob genügend Leute kommen werden oder manche doch noch zögerlich sind. Und bei allen Vereinen gibt es noch offene Detailfragen. Hier eine Übersicht:

Reichenauer Grundel

Die Grundel planen das volle Programm und „endlich wieder Vollgas-Fasnacht“, wie Präsident Berndt Wagner am 11.11. sagte. Los gehen soll es auf der Reichenau am 28. Januar. Dann wolle die Grundel-Garde ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Am Tag darauf planen die Grundel ihren Narrenkonvent (Generalversammlung) mit etwas Programm und eine Woche später die Bunten Abende – die ersten seit 2017.

Die Reichenauer Grundel freuen sich bereits auf die Fasnacht 2023 und hoffen auf ein buntes Treiben, wie es hier diese Flamingos der vergangenen Fasnacht zeigen. | Bild: Thomas Zoch | SK-Archiv

Auf der Insel gab es diese sonst nur alle drei Jahre, und 2020 hatte man verzichtet, weil die Pfaffenmooser in der Waldsiedlung ihr 50-Jahr-Jubiläum feierten. Zum Thema Bunte Abende hatte Ralf Blum am 11.11. noch gesagt, es würden weitere Akteure gesucht. Doch mittlerweile erklärt er: „Es sieht nicht so schlecht aus.“ Zwei Neulinge seien als Büttenredner im Gespräch. Er kenne sie zwar noch nicht, aber: „Die haben gute Referenzen aus dem Bekanntenkreis.“

Bunte Abende Alle Narrenvereine in den Gemeinden Allensbach und Reichenau planen nach längerer Pause im Jahr 2023 wieder Bunte Abende. Doch überall erklären die Verantwortlichen auch, dass die Programme noch nicht komplett stehen und es zu früh sei, etwas sicher zu sagen. Wenn alles klappt wie geplant, wird es viele Bunte Abende geben. Losgehen soll es am Freitag und Samstag, 3. und 4. Februar, auf der Reichenau in der Inselhalle und in Kaltbrunn im Gemeindesaal. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, sind die Alet-Abende in der Allensbacher Bodanrückhalle geplant und die Narrenkonzerte in der Waldsiedlung. Und am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, soll es im Gemeindehaus Hegne rund gehen.

Zum Thema Corona sagt Blum: „Es ist alles noch etwas wackelig, wie es im Februar aussehen wird. Aber wir sind frohen Mutes, dass es eine ganz normale Fasnacht gibt.“

Wobei es für den Schmotzigen Dunschtig noch zwei offene Fragen gebe. Zum einen wisse man noch nicht, ob man das Rathaus stürmen dürfe. „Das muss letztendlich der Bürgermeister entscheiden“, so Blum. „Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen.“ Ansonsten werde wie üblich mit Wecken, Befreien von Schule und Kindergarten und Stellen des Narrenbaums geplant.

Die Reichenauer Grundel erwarten diesmal Besuch aus dem Weltall. | Bild: Thomas Zoch

Allerdings müsse noch im Elferrat diskutiert werden, ob auch der Hemdglonkerumzug am Abend des Schmotzigen stattfinden soll oder erst am Samstag. Auf jeden Fall ist am Samstag und Sonntag wieder eine große Straßenfasnacht auf und rund um die Hergete (Ergat) geplant. Das Motto lautet „Aus den unendlichen Weiten des Universums – vu überall, kummet Hergete-Besucher aus dem All“.

Allensbacher Alet

Die Allensbacher Alet planen wieder Alet-Abende am Wochenende vor der Fasnacht. Ob es neue Akteure geben wird, könne er noch nicht sagen, so Präsident Ludwig Egenhofer. „Wir sind aktuell in der Vorbereitung.“ Erst nach Dreikönig starte die heiße Phase.

In Allensbach soll ein Schwerpunkt auf der Straßenfasnet liegen mit närrischem Treiben auf dem Rathausplatz und „uf de Gass“ – so wie hier bei der vergangenen Fasnet am Mäntig. | Bild: Thomas Zoch | SK-Archiv

Klar sei aber schon, dass nach den Erfahrungen im Vorjahr der Schmotzige Dunschtig etwas anders als früher geplant werde – mit Schwerpunkt auf die Straßenfasnet rund um den Rathausplatz. Und es solle so viel wie möglich „uf de Gass“ und auf dem Rathausplatz stattfinden. Dies sei auch am Samstag vorgesehen, egal ob beim Kinderfest oder abends.

Ebenso am Fasnetmäntig, wo die Ortsdurchfahrt im Zentrum gesperrt werden soll, damit das närrische Volk einen größeren Festplatz hat. Dort endet der Umzug, der diesmal das Motto „Früher normal – heute verboten“ hat.

Der Alet plane zudem eine Jugend-Disco. Und der Narrenrat wolle gern die Kneipen einbeziehen. „Wir wollen wie früher eine lebendige Fasnet im Dorf“, so der Präsident. Mit erneuten Einschränkungen wegen Corona rechne man nicht.

Kaltbrunner Ducherle

Für die Kaltbrunner Ducherle erklärt Präsident Peter Waidele: „Wir planen ganz normal, so wie es früher möglich war. Wir hoffen, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.“ Aber er habe wenig Bedenken. Das gelte auch für die wieder geplanten Bunten Abende, auch wenn noch nicht alles klar sei. Notfalls werde das Programm etwas kürzer.

Schild der Kaltbrunner Ducherle. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Am Schmotzige stehen Wecken, Kindergarten-Befreiung, die Absetzung der Ortsvorsteherin, der Umzug und das Narrenbaumstellen sowie der Hemdglonkerumzug mit anschließendem Ball im Gemeindesaal auf dem Programm. Und am Freitag soll es im Saal wieder einen Kinderball geben.

Schlofkappen Hegne

Mit vollem Programm planen auch die Schlofkappen Hegne, erklärt Vize-Präsident Martin Kininger. Bei den Bunten Abenden am Fasnachtswochenende laute das Motto „Blau“. „Das können wir in allen Varianten machen“, meint der Vize schmunzelnd. „Mit Himmel, dem See, Handwerkern oder mit Alkohol.“ Das Programm stehe aber noch nicht ganz. „Es ist etwas schwieriger, die Leute zu motivieren. Aber wir sind guten Mutes.“

Wecken mit den Schlofkappen am Schmotzigen Dunschtig 2022. | Bild: Kerstin Steinert | SK-Archiv

Das gelte auch beim Thema Corona. Der Narrenrat hat keine Bedenken. Am Samstag vor der Fasnacht wolle man wieder mit den Schneckebürglern aus Petershausen in den Wald gehen, um Bäume zu holen. Wobei Martin Kininger närrisch anfügt: „Wir haben schon einen Wettkampf vorbereitet, den die Schneckenbürgler haushoch verlieren werden. Und bescheiden aussehen werden sie.“

Am Mittwoch vor dem Schmotzigen wolle die Häsgruppe Bächlebutzer wieder von Haus zu Haus gehen und Essbares schnorren. Das werde dann am Schmotzigen nach dem Narrenbaumstellen verteilt. Zuvor sei Wecken, Schule Befreien und Narrenbaumumzug geplant. Noch offen sei, ob die Narren wie früher das Kloster besuchen dürfen. „Das müssen wir noch abklären.“

Am Dienstag soll es dann noch einen Kinderball im Gemeindehaus geben und abends die Narrenbaumversteigerung, so Martin Kininger. „Wer ihn ersteigert, kriegt ihn klein gesägt nach Hause geliefert.“

Pfaffenmooser Waldsiedlung

Für die Pfaffenmooser aus der Waldsiedlung erklärt Narrenrätin Kerstin Sauer, man sei noch in der Planung und müsse Etliches besprechen. So sei bislang zum Beispiel nicht fix, wann und wie der Narrenbaumumzug stattfindet. Aber man plane im normalen Rahmen Bunte Abend, den Schmotzigen Dunschtig mit dem Motto „Die sieben Weltmeere“ und den Samstag mit Kinderball und Brauchtums-Party-Abend.

„Sorgen bezüglich Corona machen wir uns keine mehr.“ Aber man hoffe auf genügend helfende Hände.