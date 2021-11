Die Corona-Infektionszahlen bewegen sich in der Gemeinde Allensbach weiterhin nach oben. Bis zum Dienstag wurden über das lange Wochenende mindestens 18 weitere Personen positiv auf Corona getestet. So ordnen Bürgermeister Stefan Friedrich und das Gesundheitsamt die Lage ein.

Von Entspannung kann in Allensbach derzeit noch keine Rede sein. Nachdem Bürgermeister Stefan Friedrich die Menschen in der Gemeinde am vergangenen Samstag auf schwierige Zeiten einschwor, wir berichteten, kamen bis zum Dienstag über das lange