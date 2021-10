Allensbach vor 5 Stunden

Corona-Ausbruch in Allensbach wird immer größer: Jetzt müssen auch alle Hort-Kinder in Quarantäne, außerdem neun weitere Fälle an Grundschule

Nach dem großen Ausbruch an der Allensbacher Grundschule mit mindestens neun Infizierten stiegen die Corona-Zahlen am Donnerstag weiter an. Es wurden erneut neun Personen an der Schule positiv auf Corona getestet. Am Abend kam direkt vor den Herbstferien noch die Hiobsbotschaft für die Familien mit Kindern im Hort: Für alle Hort-Kinder und weitere Kontaktpersonen gilt bis Mittwoch in Quarantäne.