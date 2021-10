Nach dem großen Ausbruch an der Allensbacher Grundschule mit mindestens neun Infizierten stiegen die Corona-Zahlen am Donnerstag weiter an. Es wurden erneut neun Personen an der Schule positiv auf Corona getestet. Schulleiter Gerrit Grahl schildert die Ereignisse von Mittwoch, Bürgermeister Stefan Friedrich hält die Lage im Hort für problematisch.

Die Infektionszahlen steigen in Allensbach weiter an. Nachdem am Mittwoch bereits mindestens neun Personen an der Grundschule Allensbach positiv auf Corona getestet wurden und deshalb zwei komplette Klassen in Quarantäne geschickt werden mussten,