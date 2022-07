Am Rand der Wohnsiedlung Im Herlingen im Allensbacher Ortsteil Kaltbrunn ist am Montag, 11. Juli, ein abgestürztes Modellflugzeug entdeckt worden. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, lagen die Bruchteile des blau/orange verkleideten, etwa 1,40 mal 3,60 Meter großen Leichtbau-Fliegers in einem angrenzenden hoch bewachsenen Feld

„Der Pilot hatte sein Flugzeug nach dem Absturz vermutlich nicht wiedergefunden“, sagte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Die Einzelteile wurden auf das Polizeirevier Konstanz am Benediktinerplatz 3 gebracht und können dort vom Besitzer abgeholt werden.