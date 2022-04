von Jana Mantel

Das Zertifikat des Seminars Humor-Agenda, entwickelt vom Verein Rote Nasen, ist mehr als nur eine Urkunde. Denn es berechtigt immer und überall, spontan oder geplant, Freude, Lachen und Leichtigkeit zu verbreiten. So steht es zumindest groß auf der Urkunde. Claus Lehmann hat die Leitung für das Projekt Humor-Agenda übernommen. Er ist Leiter des Sozialen Dienstes im Altenpflegeheim Maria Hilf in Hegne und hat an der Weiterbildung zum Humor-Agent teilgenommen.

Sie haben die Weiterbildung zum Humor-Agent organisiert und durchgeführt: Elisabeth Faith, Maria Gundolf, Reinhard Horstkotte vom Verein Rote Nasen, Florian Loewenberg, Heimleiter Altenpflegeheim Maria Hilf und Sandra Schüssler (alias Clown Kleo). Bild: Jana Mantel

Er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich liebe Sprüche! Nun, mit dem Erhalt des Zertifikats darf, nein, muss ich sie auch noch ganz offiziell in die Welt hinausrufen“, sagt er begeistert. Dabei ist es ihm wichtig zu betonen, dass man immer und zuallererst über sich selbst lachen, und erst dann andere dazu einladen sollte mitzulachen: „Während der Weiterbildung habe ich gelernt, meine eigenen Fehler regelrecht zu feiern und über sie zu lachen.“

Ein eigenes Beispiel hat er sofort parat: Ein Missgeschick seitens Lehmann brachte ein gesamtes Kartenspiel vor einer im Rollstuhl sitzenden Frau zu Fall. Anstatt sich darüber zu ärgern, fiel Lehmann vor der verdutzen Frau auf die Knie und machte sich einen Spaß daraus. Die Frau lachte mit ihm und die Situation war gerettet.

Anderes mit unangenehmen Situationen umgehen

Damit spielt Lehmann auf einen wichtigen Punkt innerhalb der Weiterbildung Humor-Agenda an: Man kann unangenehme Situationen nicht ändern, aber man kann verändern, wie man damit umgeht. Maria Gundolf, stellvertretende künstlerische Leitung bei Roten Nasen Deutschland erklärt es noch ein wenig genauer: „Humor ist etwas, das man üben muss und kann. Wir wollen aus den Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten und an der Humor-Agenda-Weiterbildung teilnehmen, keine Clowns machen.

Es geht uns nur um die innere Haltung.“ Sie spricht auf die Freiheiten an, die Clowns genießen. Sie können auch einmal schräg von der Seite an eine Sache herangehen, etwa durch das Fenster kommen, statt durch die Tür. Damit ergäben sich oft völlig andere Blickwinkel auf eine Situation.

Diese hochqualifizierten Menschen, die oft mehrere Künste in sich vereinen und Musiker, Tänzer, Akrobat, Sänger und Poet in einer Person sind, müssen meist spontan in der jeweiligen Situation erspüren, welche der Fähigkeiten in welcher Situation am besten passt. Das erfordere höchste Professionalität. Einige der im Rote Nasen Verein organisierten professionellen Clowns bieten nun für Pflegekräfte diese Weiterbildung zum Humor-Agent an.

Zum Verein Rote Nasen Deutschland ist ein Teil der Organisation Red Noses Clowndoctors International mit Sitz in Berlin. Die Rote-Nasen-Gruppe ist in elf Ländern tätig. Seit dem Jahr 2003 ist sie in Deutschland fester Bestandteil in vielen Kliniken. Die Clowns sind aber auch in Pflegeeinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften unterwegs. Sie kommen regelmäßig dorthin, um die Menschen aufzumuntern. Laut Internetseite des Vereins gibt es inzwischen rund 70 ausgebildete Rote-Nasen-Clowns. Der Verein ist gemeinnützig und finanziert sich über Spenden. Mehr Informationen unter www.rotenasen.de

Einrichtung ist zweiter Teilnehmer bei Programm

Schon einige Jahre lang besuchen ausgebildete Clowns Krankenhäuser und Pflegeheime und bringen Freude und vielleicht auch ein Lachen zu den Menschen in Notsituationen. Unterstützt werden diese Clownvisiten von der Betriebskrankenkasse Bahn-BKK. Diese hatte sich ein auf diese Visiten aufbauendes und etwas nachhaltigeres Konzept für die Clownbesuche gewünscht.

Aus diesem Wunsch wurde die Humor-Agenda geboren, bei der sich jeder Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in diesem Bereich weiterbilden kann. „Das Pflegeheim Maria Hilf ist die zweite Einrichtung, die diese 50 Stunden umfassende Weiterbildung für ihre Mitarbeiter durchführte“, so Maria Gundolf. Das Seminar umfasst sieben Module. Im Pflegeheim in Hegne hatten neun Mitarbeiter daran teilgenommen und nun ihr Zertifikat erhalten.

Mit positiver Stimmung in den Alltag

Florian Loewenberg, Heimleitung des Altenpflegeheims Maria Hilf, war an dem Seminar beteiligt. Er sagt, dass er sofort wieder dabei wäre, stände eine Wiederholung der Humor-Agenda im Raum: „Am Anfang gab es durchaus ein paar Skeptiker gegenüber dieser Weiterbildung, aber es hat wunderbar funktioniert“, sagt er lobend.

„Wir haben alle Mitarbeiter informiert. Jeder hatte die Möglichkeit, kostenfrei und innerhalb der Arbeitszeit daran teilzunehmen“, so Loewenberg weiter. Nun hofft man in der Pflegeeinrichtung darauf, dass die Humor-Agenten ihre positiv gestimmte Haltung in den Arbeitsalltag transportieren. Auch Thomas Scherrieb, Verwaltungsdirektor des Pflegeheims Maria Hilf, ist glücklich über diese Aktion: „Genaugenommen war diese Weiterbildung, gerade wegen Corona, genau das Richtige. In so einer schwierigen Zeit braucht es positive Impulse.“

Mitarbeiter waren grundsätzlich offen für die Weiterbildung

Er freut sich besonders über das Lob zum Pflegeheim von Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter des Vereins Rote Nasen Deutschland: „Wir sind mit unseren Clowns in vielen Pflegeheimen unterwegs und spüren schnell, ob da eine grundsätzliche Offenheit gegenüber derartigen Projekten da ist“, sagt er ehrlich.

Er macht zudem Vorteile einer Teilnahme am Seminar deutlich: „Sie sparen mittel- und langfristig Geld. Einmal ganz abgesehen von der Leichtigkeit, die Sie in den Einrichtungen versprühen, in denen oft Hektik und Personalmangel herrscht.“ Einen passenden Spruch hat er auch noch parat: „Humus ist für die Erde, Humor ist für die Seele.“ Lachen ist gesund und die beste Medizin.