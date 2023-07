Im September wird er 40 und bereits heute kann er mit Fug und Recht behaupten, sich mittendrin in einer tollen schauspielerischen Karriere zu befinden. Michael Epp, der Junge aus Allensbach, wohnt mittlerweile mit Frau und Kind in Berlin – und dreht auf der ganzen Welt.

Alles dreht sich um seine Familie und seine Erfolge als Schauspieler: Michael Epp am Allensbacher Seeufer. | Bild: Schuler, Andreas

Er spielt in Marvel-Produktionen an der Seite von Weltstars wie Samuel Jackson, Jason Statham oder Don Cheadle, wird von George Clooney nach Rom eingeladen zu einer Welt-Premiere, ist Gast bei Ethan Hawkes Halloween-Party in New York City, dreht Serien für die ARD oder ZDF und Werbespots mit Ex-Bayern-Vorstand Oliver Kahn.

„Ich lebe meinen Traum“

„Ich lebe meinen Traum“, sagt Michael Epp, „doch, das kann man durchaus sagen.“

„Hier habe ich schon als Kind immer Zeit verbracht.“ Michael Epp am Seeufer in Allensbach. | Bild: Schuler, Andreas

Derzeit war er endlich mal wieder ein paar Tage am See, seine Mutter und seinen Bruder besuchen, bevor es mit seiner Familie für eine Woche nach Italien in den Sommerurlaub ging. Sein Bruder Toby Epp hat während der Pandemie einen Film über das verschneite Allensbach gedreht – und damit das Internet erobert. „Es ist so wahnsinnig schön hier und ich liebe es, so wie früher in meiner Kindheit und Jugend einfach am Wasser abzuhängen“, sagt Michael Epp. Die Familie führt seit vielen Jahren erfolgreich ein englisches Antiquitätengeschäft in der Konstanzer Altstadt.

Familienzeit ist kostbar und selten: Epp reist viel

Beim Treffen mit dem SÜDKURIER im Allensbacher Seegarten erzählt der Modellathlet aus seinem aufregenden Leben als Schauspieler. Seine siebenjährige Tochter ist dabei, sie genießt den Aufenthalt bei ihrer Großmutter. „Familienzeit ist sehr kostbar und leider viel zu selten“, sagt Michael Epp. „Alleine in diesem Jahr habe ich von Februar bis Juni in England, Bulgarien, Ungarn und Malta produziert. Da war ich dann höchstens am Wochenende daheim.“

In Konstanz-Dettingen fing alles an Michael Epp wollte nach eigener Aussage als Kind immer wieder andere Berufe anvisieren: Journalist, Arzt oder Anwalt zum Beispiel. Als ihn sein Vater in den Film „Notting Hill“ mitnahm, beschloss er, Schauspieler zu werden. Seine Mutter, eine Engländerin, stellte ihm eine Freundin aus Konstanz-Dettingen vor, die dort das Hermes-Theater leitete. „Der Konstanzer Schauspieler Oliver Wnuk hat dort ebenfalls gearbeitet. Meine Liebe zur Schauspielerei wurde in Dettingen entfacht“, sagt Michael Epp heute. In New York City besuchte er anschließend eine Schauspielschule, dort arbeitet er auch mehrere Jahre, bevor es ihn zurück nach Deutschland zog – genauer gesagt nach Berlin, wo er heute mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter lebt.

Die kalifornische Produktionsfirma Marvel Studios, das vielleicht erfolgreichste Unternehmen der Branche und eine Tochter der Walt Disney Studios, hat den Deutschen längst für sich entdeckt. Die Amazon Studios, Sky oder Netflix ebenfalls. Für die Weltfirmen mit Milliarden-Umsatz spielt er unter anderem in Tom Clancy‘s „Jack Ryan“, in „Unlocked“ war er an der Seite von Michael Douglas, Orlando Bloom und John Malkovich zu sehen.

Michael Epp und der Ex-Bayernvorstand Oliver Kahn beim Dreh eines Werbespots in der Münchner Allianz-Arena. | Bild: Christof Gramann

Noch geheim gehaltenes Projekt

Ein aktuelles Projekt ist eine noch geheim gehaltene Produktion mit Samuel Jackson, Olivia Colman, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn und Don Cheadle. 2024 erscheint der Kino-Actionfilm „The Beekeeper“ unter der Regie von David Ayer und einem Drehbuch von Kurt Wimmer. Da wird Michael Epp neben Jason Statham und Jeremy Irons zu sehen sein.

Ein kleiner Überblick nur über 54 Filme und Serien, die der 39-Jährige bisher gedreht hat. Und wie ist es so an der Seite der Weltstars? „George Clooney zum Beispiel ist ein super Typ“, lautet die wenig überraschende Antwort. „Total nett und umgänglich, überhaupt nicht abgehoben oder gar arrogant.“ Samuel Jackson sei ebenfalls eine tolle Persönlichkeit, „der ist im echten Leben genau so wie in seinen Filmen. Echt der Wahnsinn. Und auch mit Don Cheadle aus dem Film ‚Hotel Ruanda‘ verstehe ich mich super“.

Filmcrew wird zur Ersatzfamilie

Oscar-Gewinnerin Olivia Colman bezeichnet er sogar als „eine sehr gute Freundin. Ich kann mich nur glücklich schätzen, mit solchen besonderen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen“. Wenn man über mehrere Monate fünf Tage die Woche jeweils rund zwölf Stunden zusammen auf dem Set verbringe und arbeite, „dann wird die Crew zu deiner Ersatzfamilie, mit der du viel erlebst und eng zusammen wächst“.

Michael Epp und Don Cheadle, weltbekannt durch seine Hauptrolle in Hotel Ruanda. | Bild: Archiv Michael Epp

Und was ist zu Zeiten, in denen die Angebote nicht ins Haus flattern? Schauspieler sind ja in aller Regel Einzelkämpfer, die sich von Film zu Film, von Engagement zu Engagement hangeln – gibt es da so etwas wie Existenzängste? „Ja, es gibt diese Schauspielerangst, die fast alle haben. Für mich ist das aber ein Ansporn, immer besser zu werden und immer mein Bestes zu geben.“

Business sei oft wie dünnes Eis

Michael Epp bezeichnet das Geschäft als „dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Wir gehen immer weiter und hoffen, dass das Eis irgendwann dick genug ist. Das ist es aber nie“. Diejenigen Schauspieler, die einbrechen, „haben keinen sicheren Hafen zuhause, so wie ich es habe. Das sind dann die, die beim monatelangen Dreh als Letzte an der Hotelbar sitzen und noch einen Drink bestellen“. Er habe jedoch eine „gesunde Struktur daheim mit meiner Familie und meinen Freunden. Das hilft ungemein, in dem Business am Leben zu bleiben und erfolgreich zu sein“.