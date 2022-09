Wenn die Buße auf dem Fuß folgt: Ein Dieb hat am Dienstagnachmittag, 13. September, den Opferstock der katholischen St.-Nikolaus-Kirche in Allensbach aufzuhebeln versucht. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Allensbach Wer macht denn sowas? Das Casa Mia in Allensbach vermisst seine Plastik-Eistüte Das könnte Sie auch interessieren

Mitarbeiter der Kirchengemeinde erwischten den 46 Jahre alten Mann allerdings dabei, wie er sich an dem Sammelbehälter des Gotteshauses in der Radolfzeller Straße zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie den Dieb fest.

Die Beamten brachten den 46-Jährigen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag, anschließend ins Gefängnis.