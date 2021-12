von Thomas Zoch konstanz.redaktion@suedkurier.de

Etwas zu planen, ist schwierig inmitten der Pandemie. Trotzdem hat das Allensbacher Kulturbüro sich wieder viel Mühe gegeben, um den Menschen ein Kultur-Abo 2022 anbieten zu können mit hochwertigen Veranstaltungen: von Pippo Pollina bis Maxi Schafroth. Man wolle und müsse optimistisch bleiben, meint Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand. „Unter hohen Auflagen möchten wir die Kultur am Leben halten – fürs Publikum und die Künstler. Ohne Kultur wären die Menschen in der Seele ärmer.“

Kommt am 1. April 2022 nach Allensbach: Pippo Pollina. | Bild: Christian Geisler

Aber es sei natürlich sehr aufwändig und schwer geworden. Aktuell gilt maximal die halbe Auslastung und 2G plus bei Veranstaltungen – so etwa bei „Christmas with my friends“ mit Nils Landgren gestern und heute in der Klosterkirche Hegne. Extra mit Zusatztermin, damit kein Interessent es verpassen muss.

Für Pippo Pollina stand schnell ein neuer Termin

Beim Kultur-Abo steht natürlich alles unter dem Vorbehalt, wie die weitere Entwicklung sein wird. Da müsse man schauen, was an bereits verlegten Konzerten nachgeholt werden könne und ob etwas eventuell neu verlegt werden müsse. So waren die Flugzettel kaum gedruckt, da habe die Agentur von Pippo Pollina dessen Tour nach hinten ins Jahr 2022 verschoben.

Jedoch: „Wir haben sofort einen neuen Termin bekommen“, freut sich Schürnbrand. Das zunächst für den 11. Januar geplante Konzert mit dem gefeierten italienischen Liedermacher soll nun am1. April in der Bodanrückhalle stattfinden.

Maxi Schafroth möchte ins Pfarrheim

Wie üblich umfasst das Kultur-Abo bis zu sieben Veranstaltungen im kommenden Jahr. Dabei kann man wählen, ob man vier, fünf, sechs oder alle sieben Termine haben möchte. Doch angesichts der Unsicherheiten sei klar: „Wir gehen nicht auf Vollauslastung“, so Schürnbrand. Wenn eine oder mehrere Veranstaltungen verlegt werden müssten, könnten Abo-Inhaber eventuell eine andere Veranstaltung auswählen, wenn es Kapazitäten gebe. Oder bei einer Verlegung behalten wie bisher die Karten ihre Gültigkeit – oder man kann sein Geld zurückerhalten. Immerhin habe man seit Beginn der Pandemie nun schon einige verlegte Konzerte nachholen können.

ein A-Promi des Jazz: Rebekka Bakken. | Bild: Dusan Reljin

Das Kultur-Abo umfasst nach Pippo Polina weitere hochkrätige Veranstaltungen. Am 25. April kommt wieder die großartige norwegische Sängerin Rebekka Bakken mit Band in die Gnadenkirche. Am 2. Mai soll das polnische Streichquartett Volosi seine Allensbach-Premiere in der Gnadenkirche geben. Das sei Weltmusik vom Besten und eine echte Entdeckung, schwärmt Schürnbrand.

Drei weitere Allensbach-Premieren sollen folgen. Am 17. Mai ist ein Konzert im Rahmen des Bodenseefestivals geplant mit dem Countertenor Valer Sabadus und der Band Spark, die versprechen, Klassik faszinierend neu zu präsentieren.

Bevorzugt in Allensbach das Pfarrheim: Maxi Schafroth. | Bild: Veranstalter

Am 24. Mai ist in der Bodanrückhalle ein Konzert der A-cappella-Popband Maybepop vorgesehen. Und am 19. September soll in der Gnadenkirche der Cellist Matthieu Saglio mit seinem Quartett seine besondere Mischung aus Jazz, Klassik sowie afrikanischer und orientalischer Folklore bieten. Und schließlich soll der bekannte Kabarettist Maxi Schafroth am 8. Dezember das Publikum im Pfarrheim erfreuen.

Obwohl manche Veranstaltung eventuell nur bei reduzierter Besucherauslastung stattfinden könnte, könne nicht alles in der Bodanrückhalle stattfinden, sagt Schürnbrand. Jazz sei einfach an die Gnadenkirche gebunden, die Künstler wollten diese Atmosphäre. Es passe einfach nicht jedes Konzert in die Halle. Und Maxi Schafroth möchte gern ins Pfarrheim.

Zwei der Konzerte gehören auch zur Jazz-am-See-Reihe 2022: Rebekka Bakken und Matthieu Saglio, erklart Schünbrand. Diese Reihe sei aber insgesamt noch in Arbeit.

Bei den Corona-Auflagen „sind die Menschen sehr einsichtig“

Natürlich habe die Gesundheit Vorrang, betont Schürnbrand. Deshalb halte das Kulturbüro alle Vorgaben strikt ein. Man habe bei Konzerten im Herbst auch schon auf 2G plus gesetzt, als dies noch nicht gefordert war. Es werde zudem auf Abstand geachtet und die Besucher müssen während der Konzerte FFP2-Masken tragen.

Doch die Kulturbüroleiterin hat festgestellt: „Die Menschen sind sehr einsichtig. Sie wollen ja auch, dass es weitergeht.“ Die Maßnahmen dienten ja dem Schutz von sich selbst und von anderen. Das Kulturbüro bekomme viele Rückmeldungen von Menschen, die dankbar seien, dass etwas stattfindet.