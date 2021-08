Einige Eltern und Großeltern aus Allensbach und Umgebung werden sich wohl wundern, wenn sie das nächste Mal mit den Kindern in den Wald gehen. Darüber, was die alles wissen. Denn nach der Kinderaktion mit Förster Theo Straub im Wald bei Hegne gibt es nun 13 kleine Waldexperten mehr – sogar mit Waldführerschein.

Wobei die Kinder auch einiges wussten. Zum Beispiel, dass man Zecken vermeiden sollte. „Das gefährlichste Tier im Wald“, sagte der Förster – und fragte dann: „Ist ein Bär nicht gefährlicher?“ Worauf ein Mädchen konterte: „Die gibt‘s hier nicht.“ Und die Kinder kannten noch etliche Tiere, die im Wald leben, wie Fuchs, Dachs, Ameise oder Hasen. Und als der Förster fragte, ob es Mücken im Wald gebe, erklang ein lautes „Jaa!“ Denn die Plagegeister waren zahlreich an diesem Nachmittag.

Spuren nachgehen, spielen, bestimmen

„Warum sieht man die meisten Tiere eher selten?“, fragte Straub. Manche haben Angst oder sind nachtaktiv, wussten einige Kinder. Richtig, so der Förster: „Im Moment sind wir viel zu laut.“ Ein Junge wusste schon, dass man Tiere anhand einer Kotspur erkennen kann. Und danach suchten die Kinder dann und wurden fündig.

Zwischendurch gab es lehrreiche Spiele, sie bauten selbst einen Adlerhorst. Und schließlich kam der Waldarbeiter Pascal Eckert und fällte einen Baum. Dieser konnte weg, weil er keinen Platz mehr zum Wachsen hatte. Anhand der Jahresringe konnten die Kinder das Alter des Baums herausfinden. Jedes bekam eine Baumscheibe zum Mitnehmen.

Der Nachmittag wird zufrieden beendet

Am Ende waren alle zufrieden. Der Förster sagte: „Die waren clever drauf, das war eine super Truppe.“ Constantin (8) sagte, alles habe ihm super gefallen. Und: „Der Baum ist 34 Jahre alt.“ Der Punkt in der Mitte stehe auch für ein Jahr. Anna (9) fand es besonders gut, „dass wir gespielt haben und was gelernt“. Die Baumscheibe wolle sie als Erinnerung ins eigene Zimmer legen. Und Louis (9) meinte: „Ich fand es sehr toll, als wir den Horst gebaut haben und als wir die Scheibe vom Baum gekriegt haben. Ich mache aus der Scheibe einen kleinen Tisch.“