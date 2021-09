Das Modellprojekt

Das Modellprojekt Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten hat das Land Baden-Württemberg im Jahr 2020 gestartet. Alle Städte und Gemeinden waren aufgefordert, sich zu bewerben. Das tat auch die Gemeinde Allensbach auf Anregung des Lokale-Agenda-Arbeitskreises Wir in Kaltbrunn.Nach Angaben des Landes gingen 73 Bewerbungen von 69 Kommunen für das Projekt ein. Eine Fachjury habe dann 20 Kommunen ausgewählt – unter anderem eben Allensbach-Kaltbrunn. In der Jury saßen Vertreter aus drei Ministerien, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg sowie der drei kommunalen Landesverbände.Zunächst wurden in den ausgewählten Modellkommunen bis Ende April 2021 Ortsmitten-Checks durchgeführt, um Schwerpunkte und Potenziale der Ortsmitten zu identifizieren. Gemeinsam mit der lokalen Verwaltung, der Politik und den Bürgern sollen Planungsleitbilder für lebenswerte Ortsmitten erarbeitet werden. Das Projekt soll nach Angaben des Landes langfristig einen richtungsweisenden Beitrag leisten, um bis ins Jahr 2030 insgesamt 500 lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten zu schaffen.