Die Umstrukturierung im Ortsbauamt ist bald abgeschlossen. Seit einigen Monaten ist dort Frank Ruhland bereits als Verwaltungsfachmann der Leiter und hat damit die Nachfolge des früheren Ortsbaumeisters Harald Seidler übernommen. Dessen fachlichen Bereich als Hoch- und Tiefbautechniker übernimmt nun ab dem 1.August Jörg Lüdtke. Der 36-Jährige erklärt, dass er dies zuletzt an der Gewerbeschule Donaueschingen studiert habe, die Abschlussprüfung sei im Mai. „Die Stelle trifft mein Studium genau. Für mich war das ein Glücksfall.“

Dies auch deshalb, weil er gebürtiger Allensbacher ist. „Ich wollte schon immer gern in Allensbach bleiben“, erklärt Lüdtke. „Ich bin hier komplett verwurzelt.“ Daher bringe es viele Vorteile, in der Gemeinde auch zu arbeiten. Der 36-Jährige ist bei der Allensbacher Feuerwehr Gruppenführer. Und wenn er vor Ort arbeite, sei er auch besser für Einsätze verfügbar. Außerdem ist Lüdtke der Chef der Holzhauergilde.

Sein Aufgabenbereich im Ortsbauamt müsse noch genauer definiert werden, erklärt Lüdtke. Im Bereich Tiefbautechnik gehe es vor allem um Kanäle, Wasserleitungen und Straßenbau der Fundamente. Gerade im Bereich Kanalsanierung gebe es in den kommenden Jahren in Allensbach sicher einiges zu tun, weil das Netz schon älter sei. Aber das könne man natürlich nur Stück für Stück machen aus Kostengründen und weil dafür jeweils Straßen aufgerissen werden müssten. Diese Arbeit sei sehr vielseitig, erklärt Jörg Lüdtke. Wobei er durch sein Studium auch den kompletten Bau eines Hauses gelernt habe – von der Gründung über die Planung bis zur Übergabe an den Bauherrn.

Lüdtke lernte zunächst Zimmermann bei Holzbau Späth in Allensbach und arbeitete dort 16 Jahre lang. Das habe er gern gemacht, er habe sich aber weiterbilden wollen. Deshalb habe er zwei Jahre lang als Bauleiter bei einer Fertigbaufirma in Offenburg gearbeitet, bis er dann 2018 sein Studium begonnen habe. „Ich habe gemerkt, dass ich noch mehr Fachwissen haben möchte.“