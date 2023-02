Stefan Friedrich, Bürgermeister von Allensbach, hat am Samstagvormittag, 11. Februar, seine Bewerbungsunterlagen für eine zweite Amtszeit als Allensbacher Verwaltungschef in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen. Das teilte er in einer Pressemeldung mit.

Dass er erneut kandidieren wird, hatte er bereits im vergangenen Dezember angekündigt. Bislang gibt es keine weiteren Bewerber. Interessenten können sich noch bis zum 27. März um das Amt bewerben.

Wahltag ist Sonntag, 23. April. Sollte es mehrere Bewerber geben und im ersten Wahlgang niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wäre die entscheidende Neuwahl am Sonntag, 7. Mai. Dazu könnten dann bis 27. April weitere Personen ihren Hut in den Ring werfen.

Friedrich kündigte Wahlkampfveranstaltungen in Allensbach und den Ortsteilen Kaltbrunn, Hegne und Langenrain an. Thematisch setzt er sechs Schwerpunkte, wie aus einem Flyer hervorgeht: Handel und Gewerbe, Familien, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Jugend, Wohnen sowie Senioren.