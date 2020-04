Die Hilfsvereine der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinden in Allensbach unterstützen Bedürftige in der Gemeinde auch in der Corona-Krise. Aber dabei müssen die ehrenamtlichen Helfer des evangelischen Diakoniefonds und des Sozial-Caritativen Fördervereins (SCFA) nicht nur die gängigen Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Bisherige Hilfsstrukturen fehlen

Schon jetzt sorgen die Einschränkungen in der Krise für Probleme. Und auch wenn sich bisher noch nicht mehr Bedürftige gemeldet hätten, erwarten die Ansprechpartnerinnen der Hilfsvereine dies im Zuge von Corona. Marijke Sondern vom SCFA sagt: „Das kann natürlich noch kommen.“ Zum Beispiel, weil viele Leute nun in Kurzarbeit seien. Die Personen, die sich bei ihr sonst meldeten, seien oft nicht so richtig im Arbeitsleben.

Angelika Straub, die Vorsitzende des Diakonischen Arbeitskreises, erklärt: „Es beginnt jetzt ein Anstieg an Corona-spezifischen Härten. Zur am gravierendsten betroffenen Gruppe gehören zunächst zum Beispiel Obdachlose, die ihre bisherigen Hilfsstrukturen nicht mehr haben. Gemeldet haben sich auch Schausteller, Puppenspieler, Kleinkünstler, Kleinzirkusse.“

Ein Hilferuf aus der Schweiz

Straub berichtet zudem von einem konkreten und wie sie meint dramatischen Fall, bei dem die Einschränkungen sich auswirkten. Sie habe einen Hilferuf aus der Schweiz bekommen. Es sei um grenzübergreifende familiäre Härten gegangen, weil eine nahe Angehörige nach einem Gehirntrauma in einer Akutklinik lag: „Es ist niemand da, der sich persönlich kümmern kann. Ich darf nicht kommen. Können Sie etwas tun?“, habe sich jemand an sie gewandt. Der Arbeitskreis konnte.

Auch Marijke Sondern und der SCFA-Vorsitzende Winfried Schaden können von einem aktuellen Fall berichten, bei dem die Corona-Einschränkungen massive Probleme bereiteten. Dabei sei es um einen älteren Witwer gegangen, der aus seiner Wohnung ausziehen musste, weil er sie nicht mehr bezahlen konnte. „Er wusste nicht, was er machen sollte“, so Sondern.

Dann habe sich zwar eine neue Wohnung gefunden. „Wir haben ihm geholfen mit der Kaution. Es lief alles gut.“ Doch Schaden fügt an: „Der Umzug fällt in eine denkbar schlechte Zeit.“ Dieser sollte am 23. April erfolgen. Doch die Umzugsfirma aus Konstanz habe nicht bestätigt, dass sie kommen werde, so Schaden. Und der Mann habe Möbel, die entsorgt werden sollten. Der Fairkauf-Laden in Konstanz habe geschlossen und ebenso Wertstoffhöfe. „Der ältere Herr war in einer depressiven Phase. Er war mit den Nerven am Ende.“

Finanzielle und tatkräftige Hilfe

Deshalb helfe der SCFA nicht nur finanziell, sondern auch darüber hinaus. Schließlich habe man eine Firma in Allensbach gefunden, die den Umzug bereits zusammen mit SCFA-Helfern am 15. April übernommen habe. Der bisherige Vermieter habe tatkräftig geholfen und eine Möglichkeit zur Zwischenlagerung der zu entsorgenden Gegenstände angeboten.

Was noch anstehe, sei die Finanzierung der Umzugs- und Entsorgungskosten, sagt Schaden, rund 1000 Euro. „Das ist ein ziemlicher Klotz für den Verein. Da könnten wir eine zusätzliche Spende gebrauchen.“ Generell sei in der Krise das Spendenaufkommen bisher im üblichen Rahmen. Erfreulicherweise gebe es einige Dauerspender, erklärt Schaden.

Geld für akute Notsituationen

Oft helfen die kirchlichen Institutionen Bedürftigen mit kleinen Geldbeträgen in akuten Notsituationen – etwa wenn Nebenkostenabrechnungen kommen, Zuzahlungen für Medikamente anfallen oder Geld für Lebensmittel fehlt.

Wegen Corona übergebe man das Geld nicht mehr persönlich, sondern im Kuvert, über den Briefkasten oder per Überweisung, berichten die Helfer. Und bisher hätten sich kaum neue Bedürftige gemeldet, sondern vor allem bislang bekannte. Marijke Sondern ist überzeugt: „Es gibt sicher noch mehr Leute, die etwas brauchen.“

„Der Bedarf wird steigen“

Davon geht auch Angelika Straub aus. Vor neuen Herausforderungen einer Corona-Bedürftigkeit stehe der Diakonische Arbeitskreis bisher nur partiell. Es sei aber absehbar, dass auch hier Bedarf komme. Deshalb werde für diakonische Corona-Hilfe gesammelt. In den letzten Tagen seien bereits 1500 Euro gespendet worden. „Der Bedarf wird steigen. Aktuell wird davon bereits ein großer Teil eingesetzt für die Überbrückung in persönlichen Härtefällen, die von uns geprüft werden.“

Angelika Straub sagt: „Wir haben so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Da kommt noch einiges. Es ist gut, dass wir bereits ein stilles, gut funktionierendes Netz aufgebaut haben für Menschen, die nicht bereits nachbarschaftlich und familiär aufgefangen sind. Das kann man bei weiterem Bedarf jetzt ausbauen.“