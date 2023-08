Allensbach vor 1 Stunde

Hier zieht wieder Leben in die Gastro-Szene ein. Werden die Allensbacher schnell zu Stammgästen?

Das Café am Rathaus öffnet wieder und mancher Allensbacher kann es kaum noch erwarten. Währenddessen verrät das Konrads-Team, wie ihr neues Restaurant in Haus Rose angelaufen ist und was für die Zukunft geplant ist.