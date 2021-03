Dieses Jahr ist alles anders. Nicht nur, aber auch wegen Corona. Irmgard Hunn, die älteste Einwohnerin von Allensbach, ist am 2. März 108 Jahre alt geworden. Diesmal können weder der SÜDKURIER oder Bürgermeister Stefan Friedrich sie persönlich im Pflegeheim des Klosters Hegne besuchen, um ihr zu gratulieren.

Denn Irmgard Hunn war schwer krank und im Krankenhaus, und zurück im Pflegeheim musste sie zunächst in Quarantäne, wie die Heimleitung mitteilte. Aber Irmgard Hunn ist eine bemerkenswerte Frau. Sie ist geistig immer noch auf der Höhe. Seit ein paar Jahren strickt sie Decken für arme Menschen in Modawien aus Wollresten, die ihr gespendet wurden.

Und weil sie der SÜDKURIER nicht besuchen kann, hat sie selbst einen rührenden Brief zur Veröffentlichung geschrieben. „Über den heutigen Festtag möchte ich in goldenen Lettern das Wort Dankbarkeit schreiben“, beginnt Irmgard Hunn ihren Brief. „Ich habe an vielen Stellen zu danken. Aber heute bin ich glücklich und froh, dass ich auf diese Weise, besonders mithilfe der Presse, die Möglichkeit habe, alle meinen guten, mir unbekannten Wollespendern größter wie auch kleinster Beiträge zum guten Werk mein herzlichstes Vergelt‘s Gott zu sagen.“

„Nochmals: herzliches Vergelt‘s Gott“

Ohne diese Spenden hätte sie nichts tun können, meint die 108-Jährige und fährt fort: „Auch möchte ich hier der Ordensschwester Angela Doll besonders danken, die mir schon für über 15 Decken die Quadrate gestrickt hat.“ Denn die Decken sind zusammengesetzt aus unterschiedlich farbigen solcher Quadrate. „Für eine Decke braucht man 35 Quadrate“, erklärt Irmgard Hunn.

Somit sei der Anteil am guten Werk von Schwester Angela derselbe wie ihr eigener, meint die tief gläubige Seniorin: „Ein gutes Werk nimmt Gott so an, als hätte man‘s ihm selbst getan. Selbstverständlich gebührt der allererste Dank dem Herrgott selbst, der mir überhaupt erst die Möglichkeit gab, dieses gute Werk zu beginnen.“ Und mit einem „Nochmals: herzliches Vergelt‘s Gott“ beendet Irmgard Hunn ihr Schreiben.

Über ihr gutes Werk und sich selbst hatte sie bisher nie viel Aufhebens machen wollen. Sie stricke gern, und sie habe Zeit, hatte sie in früheren Gesprächen erklärt. Und jeweils zum Abschied des SÜDKURIER-Reporters gesagt „bis zum nächsten Jahr“. Und so bleibt Irmgard Hunn zu wünschen, dass sie wieder richtig gesund wird.

Geboren wurde sie in Adelhausen bei Lörrach. Und in ihrem langen Leben gab es viele Aufs und Abs. Der Vater fiel im Ersten Weltkrieg. Mit elf Jahren hatte sie einen durchbrochenen Blinddarm. In den 1940er-Jahren musste sie sich um die kranke Mutter und den kleinen Bruder kümmern. 38 Jahre lang war sie Haushälterin bei ihrem älteren Bruder, der Pfarrer in Nenzingen war. Mit ihm zog sie 1981 nach Hegne, wo sie nach dessen Tod noch bis 2016 allein wohnte.