Statt in der evangelischen Gnadenkirche wird an Heiligabend auf der hangaufwärts liegenden Wiese gefeiert. Am Gebäude haben fleißige Helfer den Stall zu Bethlehem samt Stern und Krippe für das Jesuskind errichtet. Auch lebendige Schafe werden zu sehen sein. Aus Freude über ihre gelungene Idee haben die Helfer auch ein kleines Richtfest gefeiert.

„Es hat Spaß gemacht“

Mit seinen sieben Jahren ist Jakob einer der ganz jungen Helfer. „Meine Mama hat mir davon erzählt. Ich habe gleich Ja gesagt“, erzählt er. „Es hat Spaß gemacht. Für den Gottesdienst haben wir uns schon angemeldet“, erzählt Papa Florian Leinberger.

Geholfen haben auch der 13-jährige Konfirmand Jannis und sein Vater Sascha Trage. Dieser ist von der Idee mit dem Stall überzeugt: „Das Ambiente ist unschlagbar“, erklärt Trage begeistert. „Ich freue mich darauf, dass wir einen schönen Abend haben werden.“

In Corona-Zeiten unter Leute kommen

Kilian ist ein weiterer fleißiger Helfer aus der Konfirmanden-Schar. „Ich habe geholfen das Gatter zu befestigen und den Anhänger mit den Tribünenteilen hergeschoben und abgeladen“, berichtet er. Gregor ist dabei, weil er helfen möchte. Wie seine Konfirmanden-Kollegen wird er an Heiligabend auch einen Ordnerdienst übernehmen.

„Ich bin dabei, weil ich Konfi bin – und weil es mir eigentlich auch Spaß macht“, sagt Arne. „Ich helfe mit, weil die ganze Familie mitmacht. Es macht vor allem Spaß und ist ein echter Mehrwert. Auch weil man in den Corona-Zeiten unter die Leute kommt“, erläutert Vater Dirk Schall.

Vier kurze Gottesdienste

Die Gottesdienste an Heiligabend finden um 15, 16, 17 und 18 Uhr statt. Der Posaunenchor begleitet mit Corona-Sicherheitsabstand. Knapp eine halbe Stunde hat Pfarrer Frank-Uwe Kündiger für die Feier angesetzt, darin eingebunden eine Aufführung der Weihnachtsgeschichte.

Echte Schafe werden die Krippe beleben. „Es bleibt genug Zeit für die Kinder, die Schafe anzuschauen und zu streicheln“, erklärt Kündiger. Sein Sicherheitskonzept ermöglicht 70 Besucher pro Gottesdienst. Für Menschen, die schlecht zu Fuß sind, gibt es einen Fahrdienst und Sitzplätze. Für die Gottesdienste und den Fahrdienst ist eine Anmeldung beim Pfarramt unter Telefon (0 75 33) 63 10 erforderlich.