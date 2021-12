Allensbach vor 2 Stunden

Gelöstes Rad an einem Auto führt zu Unfall auf der B33: Abschleppdienste müssen drei beschädigte Fahrzeuge bergen

Am Sonntagabend, 19. Dezember, ist es auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Ausgelöst wurde dieser, da sich an einem Fahrzeug das Hinterrad gelöst hatte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, schreibt die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung.