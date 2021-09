Freude bei der Musikkameradschaft Langenrain-Freudental. Die 35 bis 40 Aktiven müssen sich bald nicht mehr in den mit rund 50 Quadratmetern viel zu kleinen Proberaum im Haus Dorfplatz 7 in Langenrain quetschen. Die Gemeinde Allensbach will bessere Verhältnisse für die Musiker schaffen. In einem Anbau an das Gebäude soll ein Raum mit circa 100 Quadratmetern entstehen, erklärte Architekt Jochen Bußmann im Gemeinderat, der einhellig zustimmte „Das ist ein Volumen, mit dem man eine gute Raumakustik kreieren kann“, sagte Bußmann. Der Anbau werde in moderner Holzbauweise hergestellt und unterkellert. Denn in diesem Untergeschoss werde es eine neue Heizzentrale mit Pelletlager geben, so Bußmann. Zudem werde eine der angrenzenden Garagen umgebaut. Es werde eine öffentliche Behindertentoilette eingebaut und eine Getränkestation geben. Die Ortsverwaltung erhält ein Büro.

Planer Klaus Niederberger schätzte die Kosten – Stand Juli – auf rund 854.000 Euro. Er fügte aber zugleich an: „Es gibt sehr, sehr viel Bewegung im Bereich Baukosten.“ Bürgermeister Stefan Friedrich sagte, die Baumaßnahme solle in den Jahren 2022/2023 umgesetzt werden. Die tatsächlichen Kosten seien deshalb noch nicht absehbar. Es gehe auch um die Stärkung des Ehrenamts. Der Verein bringe sich mit diversen Aktivitäten ins Gemeindeleben ein. Ortsvorsteher Lothar Bottlang, zugleich der Dirigent, verwies ebenso wie der Bürgermeister darauf, dass seit etlichen Jahren bereits Möglichkeiten geprüft und verworfen worden seien.

Hier ist noch Platz für den Anbau. | Bild: Thomas Zoch

Zusätzlich soll ein kleines Nahwärmenetz gebaut werden. Das Bürgerhaus und das Haus Dorfplatz 1 sollen damit an die neue Pelletheizung angeschlossen werden. Die Einsparung an CO2 durch den Ersatz der alten Ölheizungen liegt laut Fachplaner Hubert Jauch bei rund 93 Prozent. Auf Nachfrage von Doris Hellmuth (Bunte Liste) und Tobias Volz (SPD), ob es nicht noch bessere Heizalternativen gebe, meinte Jauch, es seien andere Varianten etwa mit Wärmepumpe und Holzhackschnitzel geprüft worden. Der Gemeinderat begrüßte das Gesamtkonzept. Der Bürgermeister sagte zu, dass die Verwaltung werde prüfen, ob noch private Häuser an das Nahwärmenetz angeschlossen werden können.