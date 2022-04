Wie die Feuerwehr Allensbach in einer Pressenotiz mitteilt, haben Anrufer offene Flammen und eine Rauchentwicklung an einem Rohbau in der Kaltbrunnerstraße am Morgen des 13. April gemeldet. Um 5.29 Uhr wurden deshalb die Einsatzkräfte der Abteilung Allensbach alarmiert.

Vor Ort konnten die Feuerwehrleute einen Brand im zweiten Obergeschoss der Fassade feststellen. Es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Öffnung der Fassade und zum Löschen eingesetzt. Außerdem wurden Kräfte der Abteilung Langenrain-Freudental alarmiert.

Feuerwehr aus Hegne und Kaltbrunn unterstützt

„Da das Öffnen und Löschen der Fassade unter Atemschutz sehr anstrengend und kräftezehrend war, wurden zur Unterstützung die Abteilungen Hegne und Kaltbrunn nachalarmiert. Die Abteilungen unterstützen beim Aufbau der Wasserversorgung und mit Atemschutzgeräteträgern“, so die Feuerwehr Allensbach in der Pressenotiz.

Bild: Feuerwehr Allensbach

Und weiter: „Mit der Drehleiter wurden insgesamt fünf Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich geborgen. Zusätzlich wurden die Räumlichkeiten, welche teilweise verraucht waren, unter Atemschutz kontrolliert. Nachdem die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert war, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.“

Im Einsatz waren insgesamt 60 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen.