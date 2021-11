Allensbach/Reichenau/Bodanrück vor 3 Stunden

Fasnachtsauftakt mit angezogener Handbremse: Was die Narren aus Allensbach, Reichenau und vom Bodanrück am 11.11. planen

Bunte Abende? Mäschgerle und Narren auf den Straßen? Pläne für die kommende Fasnacht zu machen, ist für die Narren derzeit schwierig. Was aber inzwischen sicher ist: Es wird am 11.11. närrische Aktionen geben. Meist im kleinen Rahmen. Nachfrage in Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen, Wallhausen, Reichenau, Allensbach, Hegne und Kaltbrunn.