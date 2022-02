Allensbach vor 48 Minuten

Fasnacht wird es in Allensbach nur im kleinen Kreis geben. Dennoch planen die Alet verschiedene Aktionen, „um den närrischen Bazillus nicht aussterben zu lassen“

Die Allensbacher Alet planen eine begrenzte Straßenfasnacht am Schmotzigen, bei der die geltenden Corona-Regelungen eingehalten werden. Und auch für die Jüngsten wird etwas vorbereitet. „Den Fasnet-Samschtig widmen wir den Kindern“, verrät Alet-Präsident Ludwig Egenhofer. Wird es auch einen Narrenbaumumzug geben? Und was ist in der Gemeinde sonst noch geplant?