Allensbach/Reichenau 07. Januar 2022, 13:59 Uhr

„Entweder richtig oder gar nicht“: Reichenauer und Allensbacher Narrenzünfte wollen nicht im Sommer feiern. Ein Überblick über die Planungen der Vereine

Die fünfte Jahreszeit steht an – eigentlich. Aber schon im vergangenen Jahr ist die Fasnacht wegen des Coronavirus ausgefallen. Droht den Narren dieses Szenario in diesem Jahr wieder? Oder haben sich die Narrenvereine auf dem Bodanrück, der Reichenau und in Allensbach überlegt, ihre Veranstaltungen in die Sommermonate zu verlegen? Oder gibt es Pläne, dass trotz Corona und der Omikron-Variante Bunte Abende in Hallen im Winter stattfinden können?