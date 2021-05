von Jana Mantel

Der hohe Rutschturm ist schon von Weitem sichtbar. Nach den Lockerungen im Kreis Konstanz lockt er nicht mehr nur vergeblich; der Besuch im Wild- und Freizeitpark Allensbach auf dem Bodanrück ist tatsächlich wieder möglich.

Gäste müssen aber einen negativen Corona-Test vorweisen und ein Besuchsformular ausfüllen, das auf der Webseite des Parks abrufbar ist. Aktuell ist die Gastronomie auf dem 75 Hektar großen Gelände noch nicht vollständig geöffnet.

„Etwas mehr Verständnis“

Geschäftsführerin Martina Schleith geht davon aus, dass schon wieder etwa 45 Prozent der üblichen Besucherzahlen erreicht werden. Sie berichtet, wie schwer es ist, von einem auf den anderen Tag auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu reagieren:

„Wo soll ich so schnell Personal und Lebensmittel herbekommen, um die Gastronomie vollständig zu öffnen?“, fragt Martina Schleith. „Die meisten Menschen erlebe ich als sehr dankbar, aber es gibt ein paar, die erwarten, dass sofort alles wieder auf 100 Prozent läuft. Da wünsche ich mir etwas Verständnis für das, was jetzt möglich ist.“

Nur noch sechs Mitarbeiter

Rückblickend sagt Martina Schleith: „Die lange Schließzeit war für uns, wie für viele andere Unternehmen auch, eine echte Katastrophe. Der Wildpark ist mein Lebensinhalt, den kann man nicht so schnell mit etwas anderem füllen“, erklärt sie nachdenklich. In den letzten Monaten sei sie auch der Seelentröster für die Angestellten gewesen, die in Kurzarbeit oder in die Arbeitslosigkeit gehen mussten.

Der Park hat bis Ende September täglich 9 von 17 Uhr geöffnet, es gibt keinen Online-Kartenverkauf. Für den Besuch sind ein tagesaktueller Negativtest einer offiziellen Teststation und ein ausgefülltes Besuchsformular nötig ( Der Wild- und Freizeitpark war zunächst ein Hobby des Bauunternehmers Karl Schleith. Er gründete diesen 1972 mit dem Fokus auf heimische Tiere und Spielgeräte. Tochter Martina Schleith, die jetzige Geschäftsführerin, ist dort groß geworden. Sie kennt sich aus und kann überall aushelfen, wo Not am Mann ist.Der Park hat bis Ende Septembergeöffnet, es gibt keinen Online-Kartenverkauf. Für den Besuch sind ein tagesaktueller Negativtest einer offiziellen Teststation und ein ausgefülltes Besuchsformular nötig ( gibt es hier zum Download ). Es besteht keine Maskenpflicht auf dem Gelände. Die gastronomischen Angebote sind derzeit eingeschränkt. Weitere Infos: www.wildundfreizeitpark.de

Auf sechs Mitarbeiter sei die Zahl der Angestellten während der Schließung geschrumpft. Mit dieser Belegschaft habe sie den Grundbetrieb gesichert. Sie selbst habe Kraft aus der Natur geschöpft: „Zu sehen, dass die Tier-und Pflanzenwelt auch während Corona weiterlebt, hat mir viel positive Energie gegeben!“

Der seit 1972 langsam und stetig gewachsene Park habe seine familiäre Atmosphäre nicht verloren, betont Martina Schleith: „Wir entwickeln uns immer weiter, aber das naturnahe Konzept mit Spielgeräten, die auch ohne viel Personal und Technik auskommen, steht immer noch an erster Stelle.“

Neue Falknerin im Park

Mit Alexa Meininghaus gibt es jetzt eine neue Falknerin im Park. Sie sagt über ihre Vorführungen mit den Greifvögeln, die sie zweimal am Tag anbietet: „Ich möchte den Besuchern die Achtung vor den Tieren und der Natur vermitteln.“

Die Falknerin Alexa Meininghaus und ihr Andenadler. Zwei Mal am Tag zeigt sie eine Aufführung mit Greifvögeln. | Bild: Jana Mantel

Es sei nicht möglich, Greifvögel zu etwas zu zwingen. „Wird ein Greifvogel einmal schlecht behandelt, merkt er sich das ein ganzes Leben lang. Das Miteinander funktioniert nur mit gegenseitigem Respekt.“

„Wunderbar weitläufig“

Dankbar für die Öffnung des Wild- und Freizeitparks ist Jaqueline Alter aus Konstanz. Mit ihren Söhnen kommt sie unter normalen Umständen mit der Jahreskarte einmal im Monat her. Sie sagt: „Der Park ist wunderbar weitläufig, wir sind immer sehr gern hier.“ Sie hat ein eigenes Picknick dabei und kein Problem mit teilweise geschlossenen Kiosken.

Martin Albus ist mit seiner Frau Lisa und den drei Kindern zum ersten Mal hier und positiv überrascht, dass es überhaupt Kleinigkeiten zum Essen zu kaufen gibt: „Wir sind total begeistert von dem Park hier“, sagt der aus der Nähe von Tübingen stammende Familienvater. „Eine Bekannte hat uns gestern Abend vom Wildpark erzählt, und so sind wir heute spontan hergekommen.“

Lisa und Martin Albus besuchen den Wild- und Freizeitpark mit ihren drei Kindern. | Bild: Jana Mantel

Die Mischung aus Tieren und Spielgeräten findet auch Familie Siebert perfekt. „Diese Kombination ist einfach großartig“, sagt Thomas Siebert, „außerdem gehen die Menschen bewusst miteinander um und halten Abstand, das ist richtig prima! So kann man entspannt einen ganzen Tag hier verbringen.“

„Viel Frust und doppelte Arbeit“

Betriebsleiter Christoph Voigt, freut sich, dass er wieder ganz normal arbeiten kann: „Die letzten Auf-Zu-Debatten haben bei uns für viel Frust und doppelte Arbeit gesorgt“, berichtet er. „Nun hoffe ich, dass wir weiter durchgängig geöffnet haben dürfen.“

Er rät Besuchern, sich auf der Internetseite immer vorab zu informieren, was gerade möglich ist und was nicht, und sich dort neue Informationen abzuholen: „Das einzig Gute ist vielleicht, dass die Menschen sich genau das angewöhnt haben.“