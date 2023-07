Für die Allensbacherin Lucia Braun ist klar: „Am Seetorfescht bleibt die Küche kalt. Da findet jeder was, das Essensangebot ist vielfältig.“ Das sei bei vielen Leuten so, meint sie. Und: „Da muss man die Vereine unterstützen, damit solche Feste am Leben bleiben.“ Maria und Ulrich Sugg aus Radolfzell sehen es ähnlich. „So lang das Wetter mitspielt, ist es immer gut“, sagte er.

Maria und Ulrich Sugg aus Radolfzell und Lucia Braun aus Allensbach (von links) meinen, das Seetorfescht sei einfach ein schönes Fest mit vielfältigem Essen. | Bild: Zoch, Thomas

Glück mit dem Wetter hatten die Vereine insgesamt. Am Freitag hatte der Regen kurz vor der Eröffnung aufgehört. Ebenso am Samstagnachmittag kurz vor dem Fischerstechen. Und am Sonntag war es ohnehin schön. Der Sprecher der Vereine, Edwin Braun, bilanzierte: „Wir sind sehr zufrieden.“

Alle drei Tage waren gut besucht, aber der Platz nicht so voll, dass die Besucher lang an den Ständen hätten warten und einen Platz suchen müssen. Und vom neuen Seetor, das ein Gemeinschaftswerk von Vereinen, Gemeinde, Handwerkern und Marianum ist, seien „alle begeistert“, sagte Braun, der zudem ein absolut friedliches Fest bilanzierte: „Es gab keinerlei Probleme.“

Alle Bildergalerien

Das Allensbacher Seetorfescht auf dem und um den Rathausplatz ist an allen drei Tagen gut besucht – hier ein Bild vom Sonntagmittag. | Bild: Zoch, Thomas

Auch die Musik passte gut zum Fest, wie Jann Wegner vom Musikverein als dafür Zuständiger feststellte. Die Holzhauermusik Radolfzell am Freitag und die Roosters am Samstag sowie die Blaskapellen am Sonntag sorgten für gute Stimmung. Herausragend fand Wegner die englische Jugend-Brass-Band am Samstagnachmittag. „Ich habe so was in der Qualität von 13- bis 18-Jährigen noch nie gehört“, meinte er.

Das vom MV organisierte Fischerstechen war ein spannender Wettkampf trotz Wind und Wellen. Elf Zweier-Teams traten an. Im Finale schlugen die FZ-Pylonen Lorenz Dargel und Jannick Grühn das Duo Michael Doser und Mark Sänger als „Es rappelt in der Gemüsekiste“.

Die Hüpfburg ist wie die anderen Kinderangebote sehr beliebt. | Bild: Zoch, Thomas

Das Essen und die Musik lobten Marco Schmidt, Selina Blum und Christian Böhler von der Reichenau und Melanie Riedmann aus Wollmatingen. Am Sonntag war das Angebot für Kinder sehr gefragt. Natalie Strauß aus Allensbach und Katharina Malkmus aus Hegne meinten, da gebe es ganz tolle Angebote – wie Zuckerwatte und Glücksrad bei der DLRG-Jugend, Schminken bei der Trachtengruppe, Hüpfburg oder die Feuerwehrparade.

Sie machten es möglich Das Allensbacher Seetorfescht wurde von folgenden Vereinen veranstaltet: Verkaufsstände hatten der Narrenverein Alet, der Musikverein, der Sportverein, der Kraftsportverein, der Fanfarenzug Kaltbrunn und die Feuerwehr Hegne. Die Trachtengruppe bot am Sonntag Kaffee und Kuchen sowie Kinderschminken. Der FZ Allensbach kümmerte sich um Logistik und Getränke, die Schlafkappen Hegne ums Geschirr. Kinderangebote machten die DLRG-Jugend, Feuerwehr Allensbach und der Kinderschutzbund.

Etwas dürftig war dagegen das Zweitakter-Treffen, aber auch dort war die Stimmung gut. So etwa bei Alida Riggling aus Allensbach und Kai Hollmann aus dem Lindenbühl, die ihre Trabis zeigten.