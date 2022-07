Das Seetorfescht der Allensbacher Vereine am Wochenende war rundum gelungen. An allen drei Festtagen kamen viele Besucher und hatten sichtlich und hörbar ihre Freude an den vielfältigen Angeboten – sowohl musikalisch wie kulinarisch und an den Programmpunkten für groß und klein. Bei der Eröffnung am Freitagabend hatte der Reichenau Sparkassenchef Günter Weber als lokaler Promi gemeint: „Diese Fest ist der Höhepunkt im Dorf und hat die letzten Jahre gefehlt.“ Und das dürften am Schluss viele Besucher bestätigen.

„Viele Leute da, die man kennt“

Brigitte Habecker aus Konstanz und Esther Schieß aus Allensbach waren am Samstag und Sonntag auf dem Fest. Dieses sei sehr gut organisiert und es gebe viele tolle Angebote für Kinder, sagten sie, während Habeckers Sohn Benno mal in einem großen Feuerwehrauto sitzen durfte.

Kinder durften mal in ein großes Feuerwehrauto sitzen – so wie hier Benno (vorn) und Oscar. | Bild: Zoch, Thomas

Für Kinder gab es zudem eine Hüpfburg, Gesichtsschminken und anderes. „Es war ein rundum gelungenes Fest“, meinte die Mutter. Und ihre Freundin freute sich ebenso: „Am Samstag war super Stimmung und es waren wahnsinnig viele Leute da, die man kennt.“ Die Fahrzeugschau der Feuerwehr fand großes Interesse, freute sich auch der Allensbacher Abteilungs-Kommandant Florian Bottlang.

Sie machten es möglich Das Seetorfescht veranstalteten folgende sechs Vereine: Narrenverein Alet, Fanfarenzug, Kraftsportverein, Musikverein und Sportverein aus Allensbach sowie dem FZ Kaltbrunn. Weitere Vereine trugen mit Programmpunkten zum Fest bei: die Trachtengruppe, die Seglervereinigung, die Arbeitsgemeinschaft und die Feuerwehr aus Allensbach sowie einige musikalischen Vereine. Unterstützt wurde das Ganze von der Gemeinde. (toz)

Tom Sax, Felix Wegner und Moritz Karrer aus Allensbach fanden das Fest klasse und freuten sich wie viele, dass es wieder mal stattfinden konnte. | Bild: Zoch, Thomas

Felix Wegner aus Allensbach sagte am Sonntag: „Es ist schön, dass es wieder mal ein Fest gibt nach der Corona-Pause, dass man wieder alle Bekannten trifft im Ort.“ Sein Kumpel Tom Sax nickte dazu und meinte kurz: „Schönes Wetter, schönes Fest, alles gut.“

Fast 100 Jahre altes Motorrad

Und Moritz Karrer fand vor allem das Zwei-Takter-Treffen an der Lände gut, wo er auch sein Moped stehen hatte. Dort gab es viele schicke und teils sehr alte Zweiräder und Autos. So zeigte Helmut Lorenz aus Konstanz sein RMW-Motorrad, Baujahr 1929. „Das ist das Motorrad meines Vaters gewesen“, sagte der 88-Jährige. Als kleiner Knopf habe er schon mitfahren dürfen. Heute gehe er damit vor allem zu Oldtimer-Treffen.

Beim Zwei-Takter-Treffen an der Lände gab es viele schicke Zweiräder und paar Autos, zum Teil richtige Oldies. | Bild: Zoch, Thomas

Jan Tarnow aus Allensbach war mit seinem Trabi 601 Kübel, Baujahr 1963, gekommen. Der sei einst für die Nationale Volksarmee gebaut worden, so Tarnow über sein apartes Cabrio. „Wir fahren damit öfter – auch zu Trabi-Treffen.“

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag sorgten die Musikkameradschaft Langenrain-Freudental und deren Jugendkapelle (mit Dingelsdorf) sowie die Gruppe Seerausch für gute Unterhaltung bei den zahlreichen Besuchern.

Vereine sind sehr zufrieden

Die Vereine hatten auf Grund des großen Andrangs zwar viel Arbeit, berichtete Edwin Braun, einer der Hauptorganisatoren. Aber dafür seien die Umsätze sehr gut gewesen. „Wir sind sehr zufrieden“, erklärte Braun, auch wenn es bei der Organisation ein paar kleinere Probleme gegeben habe.

Für sehr gute und friedliche Stimmung sorgten am Freitag die Tom Alex Band mit Hits aus den vergangenen Jahrzehnten und am Samstag die Holzhauer-Musik mit flotter Blasmusik und Gesang. Es habe keine Probleme gegeben, so Braun. Das habe ihm die Polizei bestätigt.

Warum es kein Fischerstechen gab

Für Unmut habe aber bei einigen gesorgt, dass man das beliebte Fischerstechen wegen des niedrigen Wasserstands habe absagen müssen, so Braun. Dafür sorgte die Guggufa nachmittags für gute Laune. Am Samstagabend war der Rathausplatz dann schon fast übervoll. Die Stimmung sei super gewesen. Allerdings habe es längere Wartezeiten an den Ständen gegeben.

