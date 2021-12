von Silvia Thalemann

Jazz-Star Nils Landgren und seine Band sorgten am Donnerstagabend für friedvolle, berührende Weihnachtsstimmung in der Hegner Klosterkirche– allen bedrückenden Pandemie-Umständen zum trotz. Bereits zu Beginn des Konzertes schmolzen die Zuhörer dahin, als die Band mit „The Christmas Song“ loslegte.

Der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren sprach das Publikum in sehr gutem Deutsch an und erzählte, was für ein schönes Gefühl das sei, mit dem Zug nach Hegne zu kommen und dort zwei Tage verbringen zu dürfen. Ein heiß ersehntes Weihnachtskonzert also, das alle Jahre wieder seit 2008 im Rahmen der Reihe Jazz am See stattfindet.

Auch John Lennon lässt grüßen

Als Nils Landgren mit dem Saxofonisten Jonas Knutsson und dem Gitarristen Johan Norberg den Bass anstimmen beim Lied „Santa Baby“, schnipsen die Zuhörer mit ihren Fingern sofort mit. Jeanette Kühn, Sharon Dyall, Ida Sand und Jessica Pilnäs singen – engelhaft schön – Weihnachtslieder aus der ganzen Welt, mal zusammen und mal alleine, unter anderem das aus dem Polnischen adaptierte „Gdy sliczna Panna – Listen To My Lullaby“ (“Lausche meinem Wiegenlied“) und das finnische „Sylvian Joululaulu“. Auch Nils Landgren erwärmte die Herzen mit seiner hellen Stimme, besonders mit John Lennons Klassiker „Imagine“.

Sabine Schürnbrand, Leiterin des veranstaltenden Allensbacher Kulturbüros, sagte in ihrer Begrüßungsansprache: „Ich habe es mit einem Parcours verglichen, was man alles machen muss, damit man zu einer Veranstaltung darf.“ Damit die Abstandsregel einzuhalten war, durften weniger Zuhörer hinein als sonst, als Ausgleich stand für Freitagabend eine zweite Auflage des Konzerts auf dem Programm.

Es galt die 2-G-plus-Regel. Konzertbesucherin Karin Lindner fand das gut, das sorge schließlich dafür, „das das Konzert überhaupt stattfindet“. Sabine Schürnbrand hatte betont, die Klosterkirche sei zur Zeit eigentlich geschlossen, doch die Schwestern des Klosters hätten mitgemacht.