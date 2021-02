Bild: Zoch, Thomas

Schön närrisch verkleidet und mit Abstand standen die Besucher der Narrenmesse auf dem Allensbach Rathausplatz.

Bild: Zoch, Thomas

Etliche Allensbacher haben ihre Häuser närrisch geschmückt mit Puppen, Bäumchen und Bändeln.

Video: Thomas Zoch

Schöne Narrenmesse in Allensbach Reichenauer singen privat Grundele-Lied Pfaffenmooser ziehen Pirmin ihr Häs an.

Auch am Montag ein wenig Narretei

Etwas närrisch soll es auch am heutigen Fasnachtsmäntig zugehen. In Allensbach macht der Narrenverein Alet weiterhin den Familienumzug. An sieben für die Fasnacht wichtigen Plätzen im Zentrum gibt es Stationen mit Infos und Quizfragen. Auf der Insel Reichenau will der Narrenverein Grundel noch einmal die gestrige Aktion machen: Um 14.11 Uhr sollen die Leute vor ihren Häusern das Grundele-Lied singen und spielen.