Hält die Moderne des Zugverkehrs auch am westlichen Bodensee Einzug? Leider nein, aber zumindest an den Wochenenden kann man jetzt einen Vorgeschmack davon bekommen.

Seit Freitag, 26. Mai, gibt es eine direkte ICE-Verbindung von Hamburg an das Seeufer. Bis vorerst 10. September verkehrt ein solcher Schnellzug auf der Strecke Hamburg–Hannover–Frankfurt–Karlsruhe über den Schwarzwald bis Konstanz – jedes Wochenende zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh zwei Zugpaare mit siebenteiligen Garnituren.

Der erste ICE – planmäßige Ankunftszeit 20.08 Uhr – kam am Freitag 20.06 Uhr und damit überpünktlich im Bahnhof Konstanz an. „Die Premiere verlief sehr erfreulich“, sagt dazu FDP-Kreisrat Georg Geiger. Durch die frühere Ankunft sei es möglich gewesen, dass etwa zehn bis 15 Fahrgäste umsteigen konnten zur Weiterfahrt mit dem IR 2136 nach Zürich, der laut Fahrplan 20.09 Uhr abfährt.

Die beiden Züge seien aber noch nicht ideal getaktet, wie die FDP-Bundestagsabgeordnete Ann-Veruschka Jurisch betont: „Bei der DB muss noch mehr als jetzt der Fokus darauf gelegt werden, dass die neue Verbindung den internationalen Umstieg in die Schweiz und nach Italien ermöglicht.“

Am Pfingstsamstag, 27. Mai, um 11.48 Uhr ging dann die Fahrt von Konstanz aus zurück. Pünktlich zum Mittagsläuten fuhr der erste fahrplanmäßige ICE gen Norden durch Allensbach, wo Rolf Wiehler mit der Kamera zur Stelle war. Weitere Halte bis Offenburg sind Radolfzell, Singen, Donaueschingen, Villingen und St. Georgen.

Der neue ICE kommt am Freitag um 20.08 Uhr beziehungsweise am Samstag um 18.08 Uhr in Konstanz an. Am Samstag um 11.48 Uhr und am Sonntag um 13.48 Uhr fährt er wieder zurück. Hamburg wird dann am Samstag um 21.47 Uhr und am Sonntag um 23.46 Uhr erreicht.

Wirklich schnell ist der ICE mit einer Zeit von etwa zehn Stunden nicht. Das liegt daran, dass er in den bestehen Fahrplan eingetaktet werden musste und anderen Zügen den Vortritt lässt. Mit einmal umsteigen schafft man es von Hamburg aus fast eine Stunde schneller nach Konstanz als mit der Direktverbindung.