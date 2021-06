Seit Jahrzehnten baden Kinder und Jugendliche im kleinen Dorfweiher im Allensbacher Ortsteil Freudental. So einst auch der heutige Ortsvorsteher Lothar Bottlang, wie er selbst sagt. Passiert sei nie etwas. Umso unverständlicher sei es für ihn und viele Bürger, dass von dem Weiher plötzlich eine Gefahr für Kinder ausgehen soll. Denn das teilte Bürgermeister Stefan Friedrich in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Ein Kind könnte in dem Weiher ertrinken.

Die Verwaltung habe die Frage der Verkehrssicherungspflicht und der Haftung von einer Rechtsanwaltskanzlei prüfen lassen. Mit dem Resultat: „Die Verpflichtungen sind eindeutig. Die Gemeinde muss das sichern. Sonst liegt die Verantwortung bei der Gemeinde.“ Und deshalb müsse man den Weiher umzäunen, so Friedrich. „Sonst wäre das grob fahrlässig.“

„Ich kann nicht einfach Warnungen ignorieren“

Er könne das Unverständnis verstehen, so der Bürgermeister. Sein Herz sage dasselbe. „Aber mein Kopf sagt: Ich kann nicht einfach Warnungen ignorieren.“ Er wolle aber versuchen, zusammen mit dem Ortschaftsrat, der Sicherheitsprüffirma der Gemeinde und der Rechtsanwaltskanzlei eine Lösung zu finden, die den Freizeitwert des Weihers erhalten würde – unter Einhaltung der Verkehrssicherheitspflicht der Gemeinde.

Auslöser war eine routinemäßige Überprüfung der Spielplätze durch die von der Gemeinde beauftragte Sicherheitsfirma ias, berichtet Jürgen Böhler vom Ortsbauamt. Dabei sei moniert worden, dass direkt neben dem Spielplatz in Freudental der Dorfweiher sei. Die Verwaltung habe daraufhin den Vorschlag gemacht, Spielplatz und Weiher mit einer Hecke abzutrennen. Doch das reiche nach Angaben des Sicherheitsexperten nicht aus, so Böhler.

Die Problematik sei wohl nicht schon früher deutlich geworden, weil die Gemeinde erst seit vergangenem Jahr mit dieser Firma zusammenarbeite. Frühere Prüfer anderer Firmen hätten das jedenfalls nicht in dieser Deutlichkeit gesagt.

Letzteres erklärt auch der Bürgermeister. Das Problem sei, dass es sich bei dem Weiher um ein künstlich angelegtes Gewässer handele (siehe Infotext). „Diese sind durch den Betreiber zu schützen.“ Das sei rein rechtlich wie zum Beispiel bei einem Regenüberlaufbecken – und eben anders als bei einem natürlichen Gewässer wie dem Bodensee.

Auch glitschige Steine gelten als gefährlich

Der Weiher werde halt einfach schon lange für Freizeitaktivitäten genutzt. „Deshalb haben wir da eine völlig andere Wahrnehmung“, meint Friedrich. Wobei in der offiziellen Pressemitteilung der Gemeinde von dem Spielplatz gar keine Rede ist. Unabhängig davon heißt es dort, die Beschaffenheit des Ufers mit Steinen, die glitschig sein können, und die Wassertiefe stellten ein Sicherheitsrisiko dar.

Der Freudentaler Weiher Wie lange es den kleinen Weiher im Ortszentrum von Freudental schon gibt, kann der heutige Ortsvorsteher Lothar Bottlang gar nichts sagen. „Seit ewigen Zeiten“, meint er. Ursprünglich sei dieser tatsächlich künstlich angelegt worden als Löschweiher für die Feuerwehr, weil früher die Wasserversorgung in Freudental noch nicht so stabil gewesen sei. Deshalb sei die Grundfläche betoniert. Doch schon vor Jahrzehnten sei der Weiher umgestaltet worden in der heutigen Form, Sitzbänke und Spielgeräte seien daneben aufgestellt worden. An der tiefsten Stelle sei der Weiher circa einen Meter tief. (toz)

Ortsvorsteher Bottlang kann zum einen nicht verstehen, warum es nach Jahrzehnten hier nun plötzlich ein hohes Risikopotenzial geben soll. „Ich will alles auf dem Tisch haben“, sagte er im Gemeinderat. Es müsse geprüft werden, ob das vorliegende juristische Gutachten haltbar sei oder ob hier mit großen Kanonen geschossen werde.

Egenhofer: „Ich finde es unverhältnismäßig“

Ludwig Egenhofer (CDU) pflichtete bei. „Ich finde es unverhältnismäßig.“ Er kenne viele Weiher, da müsste man das ja dann auch so machen. Er regte an, ein Gegengutachten zu erstellen.

Lothar Bottlang sagte auf SÜDKURIER-Nachfrage, er könne schon verstehen, dass sich die Gemeinde gegen ein Risiko absichern wolle, aber: „Ich bin wirklich wütend, dass etwas, was jahrzehntelang Bestand hat, auf einmal nicht mehr möglich sein soll. Im Moment bin ich einfach sauer, weil mir das Verständnis fehlt. Wir müssen da eine Lösung finden.“

Er wolle wissen, welche juristischen Möglichkeiten es gebe. „Ich weiß nicht, ob man das alles einfach so hinnehmen muss und nicht hinterfragen soll. Ich werde nicht einfach so klein beigeben. Ich möchte die Optionen wissen oder eine suchen, die die heutige Nutzung weiterhin möglich macht oder ihr sehr nahe kommt. Dazu werden wir auch die Bevölkerung mit einbinden.“

Natürlich seien die Steine am Rand auch mal rutschig durch Algen. Das werde von der Feuerwehr einmal im Jahr gereinigt. Jedenfalls sei bisher eben noch nie etwas Schlimmes passiert, obwohl der Weiher im Sommer als Badeteich genutzt werde.

Ist ein tödlicher Unfall in Hessen Grund für die Vorsicht?

Bottlang vermutet als Hintergrund für die jetzige juristische Einschätzung und die Vorsicht des Bürgermeisters einen tödlichen Unfall in Nordhessen im Jahr 2016 und dessen jüngste gerichtliche Folgen. Dabei ertranken drei Kinder in einem ehemaligen Löschteich in der Gemeinde Neukirchen.

Und deren Bürgermeister wurde nun Anfang diesen Jahres vom zuständigen Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung wegen Unterlassen für schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe in Höhe von 12 000 Euro auf Bewährung verurteilt. Er habe seine Verkehrssicherungspflicht für den Teich verletzt, der erhebliches Gefahrenpotenzial aufweise.

Bottlang weiß, dieses Urteil habe unter Kommunalpolitikern für mächtig Wirbel gesorgt. Zumal die Staatsanwältin in der Gerichtsverhandlung wörtlich begründet hatte: „Ein Bürgermeister trägt die Verantwortung für seine Bürger.“

Gericht verurteilte den nordhessischen Bürgermeister

Der Fall ist durchaus vergleichbar mit Freudental, weil es sich um einen ehemaligen Löschteich handelte, der aber längst als Freizeitanlage diente. Und ein Argument der Richterin waren glitschige und damit gefährliche Pflastersteine am Ufer. Der betreffende Bürgermeister hat gegen das Urteil Revision eingelegt.

Sein Verteidiger hatte erklärt, mit diesem Urteil sei am Leben vorbei entschieden worden. Kein Mensch habe in der Böschung des Teichs jemals eine Gefahrenstelle gesehen. Und wenn man sich den Freudentaler Weiher anschaut, in den es sehr flach über große, runde Steine hineingeht, braucht es wohl schon einiges an Fantasie, darin eine große Gefahr zu erkennen.